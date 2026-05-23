Poetas Di(n)versos reúne en A Coruña al británico Simon Armitage y al gallego Samuel Merino

El ciclo Poetas Di(n)versos continúa su programación del último tramo de la temporada con un nuevo encuentro que reunirá en A Coruña a dos voces destacadas de la poesía contemporánea: el británico Simon Armitage y el creador gallego Samuel Merino. La cita tendrá lugar este lunes 25 de mayo a las 20.00 horas en el auditorio del Centro Sociocultural Ágora, con entrada gratuita hasta completar aforo.

El programa, dirigido por la Premio Nacional de Poesía Yolanda Castaño, se ha consolidado como una de las propuestas culturales de referencia en la ciudad al promover el diálogo entre autores internacionales y voces gallegas, en un formato que busca acercar la poesía al público general. La iniciativa forma parte de la programación cultural del Ayuntamiento de A Coruña.

Simon Armitage (Huddersfield, 1963), actual Poeta Laureado del Reino Unido, es una de las figuras más relevantes de la poesía anglosajona contemporánea. A lo largo de su trayectoria ha publicado más de una docena de libros y ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro de la Reina para la Poesía. Su obra, traducida a múltiples idiomas, destaca por un lenguaje cercano y por su capacidad para abordar la experiencia humana desde una mirada accesible y profunda.

Armitage compartirá escenario con Samuel Merino (Mos, 1982), poeta gallego cuya obra se sitúa en la intersección entre la poesía, la escena y la performance. Licenciado en Filosofía y formado en artes escénicas, ha sido reconocido con premios como el Premio de Poesía Viva o el Premio Manuel Lueiro Rey. Su escritura se caracteriza por la oralidad y la experimentación, explorando temas como la identidad, el cuerpo y la percepción de la realidad contemporánea.

El encuentro permitirá al público acercarse a dos propuestas poéticas de gran personalidad, que representan tanto la consolidación internacional de la poesía contemporánea como las nuevas vías de creación en Galicia.