¿Quién es Paolo Roversi, protagonista de la exposición de verano de la Fundación MOP en A Coruña?

El italiano Paolo Roversi protagonizará la nueva exposición en A Coruña de la Fundación Marta Ortega para este verano de 2026. El fotógrafo es conocido por disparar sus retratos realizados con película instantánea y por colaborar con revistas como Vogue América, Vogue Italia, W o Vanity Fair, así como marcas de moda como Dior, Cerruti, Yves Saint Laurent, Valentino o Alberta Ferretti. También, ha retratado a personas influyentes como a la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, con motivo de su 40 cumpleaños y a diferentes artistas como Kristen Stewart y Emma Watson para el calendario Pirelli 2020.

El artista, de 79 años y nacido en la ciudad italiana de Rávena, crea retratos mediante una cuidada manipulación de la luz hasta lograr un estilo muy personal. Su interés por la fotografía comenzó durante unas vacaciones familiares en España, en 1964. Cuando volvió a su casa, montó allí un estudio y comenzó a revelar e imprimir sus propios trabajos en blanco y negro. En 1970, empezó a colaborar con Associated Press, que lo envió a cubrir el funeral del poeta Ezra Pound en Venecia y abrió con un amigo su primer estudio de retratos en su ciudad natal.

Un año después conoció por casualidad al director artístico de la revista Elle, Peter Knapp, quien le invitó a visitar París en noviembre de 1973. Finalmente, Roversi se quedó a vivir en la ciudad de la luz para siempre. También trabajó como asistente del fotógrafo británico Lawrence Sackmann, que trabajaba para Harper’s Bazaar, antes de iniciar su trayectoria profesional en solitario. Su primera gran oportunidad llegó cuando la revista Marie Claire publicó su primer gran reportaje de moda.

Ahora, más de seis décadas después de aquel viaje a España, su obra podrá verse en A Coruña en la exposición Doubts, que podrá visitarse entre el 20 de junio y el 20 de septiembre en el Centro MOP. Será, además, la segunda vez que la fundación de Marta Ortega hace una gran exposición durante la temporada estival en la ciudad, después de la de David Bailey en 2025.

Fotografías icónicas e inéditas

La exposición que se podrá disfrutar en A Coruña combinará algunas de las imágenes más icónicas de Roversi con otras inéditas, en un recorrido que busca acercar al público a su universo creativo y a su influencia en el lenguaje de la fotografía de moda contemporánea. Con más de cuatro décadas de trayectoria, el autor ha desarrollado un estilo propio caracterizado por el uso de la luz, la sombra y la experimentación técnica.

La propia presidenta de la fundación, Marta Ortega Pérez, destacó la relevancia de esta cita cultural: "He admirado la fotografía de Paolo desde siempre, por lo que para mí supone un inmenso placer presentar aquí, en A Coruña, esta fantástica exposición".