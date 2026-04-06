Iván Raña protagoniza en A Coruña una charla “sin filtros” en Cuatro Caminos

El excampeón del mundo de triatlón participa este lunes en una nueva edición de As charlas do Xerion, centrada en su lado más personal

El triatleta gallego Iván Raña será este lunes 6 de abril el protagonista de una nueva edición de As charlas do Xerion, que se celebra a partir de las 19:00 horas en el Centro Comercial Cuatro Caminos.

El formato, impulsado por Jesús Suárez, se aleja de la entrevista convencional para apostar por una conversación abierta, sin guion y centrada en mostrar el lado más auténtico de los invitados.

Raña, uno de los grandes referentes del deporte español y pionero del triatlón en el país, fue el primer español en proclamarse campeón del mundo en esta disciplina. Además, representó a España en varias ediciones de los Juegos Olímpicos, consolidando una trayectoria marcada por la exigencia y la evolución constante.

Sin embargo, la cita de este lunes busca ir más allá de los logros deportivos. La conversación abordará no solo su carrera en la élite, sino también su faceta más personal: las decisiones difíciles, los momentos de duda y las experiencias que no suelen aparecer en los titulares.

De este modo, As charlas do Xerion refuerzan su apuesta por encuentros directos y sin artificios, en los que el foco se sitúa tanto en los éxitos como en el camino recorrido para alcanzarlos.

La entrada será libre hasta completar aforo.