Lolita Flores en la obra 'Poncia'.

El teatro Colón de A Coruña acogerá la obra teatral 'Poncia' protagonizada por Lolita Flores

Se trata de una adaptación de 'La casa de Bernarda Alba' de Federico García Lorca. Las entradas ya están a la venta

El Teatro Colón de A Coruña acogerá el próximo 20 de febrero 'Poncia', una adaptación teatral de la obra 'La casa de Bernarda Alba' de Federico García Lorca, protagonizada por Lolita Flores y escrita y dirigida por Luis Luque.

Las entradas para la cita teatral están disponibles desde el pasado viernes 16 de enero, con precios que oscilan entre los 16 y los 25 euros. Las personas interesadas podrán adquirirlas en la taquilla de la plaza de Ourense y en la plataforma en línea Ataquilla.

La trama gira, en medio de una tormenta de niebla, en torno a Poncia, la criada de Bernarda Alba, que reza por la muerte de Adela. La casa se ha sumido en un mar de silencio. Poncia habla sola y también con ellas, con Bernarda Alba y sus hijas. Un espectáculo imprescindible para quienes aman el teatro y la obra de Lorca, con una interpretación sobresaliente de Lolita Flores. La pieza logra transformar a un personaje secundario en protagonista de un viaje íntimo, cargado de poesía y memoria.

"El Teatro Colón es uno de los mejores espacios culturales del Estado y, dentro de la estrategia cultural de nuestra alcaldesa, Inés Rey, es fundamental dotarlo de programación de calidad y de espectáculos con recorrido nacional e internacional, como es el caso", indicó Gonzalo Castro.