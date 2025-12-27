La lírica toma protagonismo esta tarde en A Coruña con un concierto de la Asociación Lírica Encantados

La Asociación Lírica Encantados ofrecerá un concierto especial en el que la ópera y la zarzuela serán las grandes protagonistas, con un programa variado que combina arias, dúos y piezas corales de algunos de los compositores más reconocidos del repertorio clásico.

La cita contará con la participación de numerosos solistas y un cuidado acompañamiento pianístico, en una propuesta pensada para todos los públicos.

El recital se abrirá con interpretaciones de Cecilia Cueto, que abordará obras de Händel y Serrano, y continuará con actuaciones individuales de José Carballido, Marta López, Ariadna Gómez y Víctor Gómez, con piezas de Tosti, Bellini, Paisiello, Rossini, Mozart y Arrieta.

El programa incluye también dúos destacados, como fragmentos de El barbero de Sevilla o Las bodas de Fígaro, que aportarán dinamismo y variedad a la primera parte.

Tras un descanso de diez minutos, el concierto retomará su recorrido con Gonzalo Bazarra, Andrea Varela, Noa Outomuro e Irene Zas, que interpretarán algunas de las arias más conocidas de Mozart, Sorozábal, Puccini, Saint-Saëns y Rossini. El cierre llegará con el popular Duetto buffo de due gatti, una pieza cargada de humor que pondrá el broche final a la velada.

El concierto contará con Meri Somkhieva como pianista repertorista y con la dirección artística de Diana Somkhieva, responsables de dar cohesión musical a un programa que pone en valor el talento vocal y la pasión por la lírica que impulsa la asociación.