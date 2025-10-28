La gala aRi[t]mar llega a su décima edición en Santiago como unión entre Galicia y Portugal

La Gala aRi[t]mar Galiza e Portugal celebra este 2025 su décima edición en un evento que tendrá lugar el próximo 30 de octubre en el Auditorio de Galicia. Durante el acto, que celebra la cultura que une Galicia y Portugal a través de la música y de la poesía, se premiará a Mondra, Diogo Piçarra, Elba Pedrosa y Cátia Cardoso siguiendo las votaciones celebradas el pasado mes de marzo. Además, un Premio Especial do Xurado reconocerá el trabajo de promoción de la amistad gallego-lusófona.

La gala comenzará a las 20:30 horas. Tati Moyano y Xurxo Souto conducirán el evento, en el que actuarán Mondra (Mellor Canción Galega), Diogo Piçarra (Mellor Canción Portuguesa), Elba Pedrosa (Mellor Poesía Galega) y Cátia Cardoso (Mellor Poesía Portuguesa), además del municipio de Braga como ciudad invitada.

En el acto de presentación celebrado este martes, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, destacó el compromiso del Concello con este "proxecto de reivindicación da lingua", subrayando que "Santiago é lugar especial na recepción e a sensibilidade na promoción da lingua e a cultura galega e portuguesa" y la normalización del uso del gallego.

Por su parte, el director de la Escola Oficial de Idiomas (EOI) de Santiago y organizador de la gala, Gonzalo Constenla, celebró los 12.000 votos recibidos para los premios y señaló que este año la gala cuenta con una publicación conmemorativa por sus diez años.

Por último, la poeta y periodista Elba Pedrosa destacó del evento que "pon o foco na diferenza e une os pobos", mientras que el secretario xeral da Lingua, Valentín García, reconoció que "prestixio da lingua aumenta cando vemos que somos recoñecidos noutros territorios, cando hai unha interlocución coa lusofonía".

La Gala aRi[t]mar es de entrada libre y gratuita hasta completar aforo.