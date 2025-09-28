Gervasio Sánchez trae a A Coruña su mirada sobre la guerra: "Las imágenes de Gaza llegan con cuentagotas"

Con 21 años, Gervasio Sánchez (Córdoba, 1959) presenció su primer conflicto armado, un golpe de Estado en Turquía. Dos años después viajaría por primera vez a Gaza y Cisjordania y, desde entonces, este periodista se ha ido especializando en la fotografía de guerra cubriendo conflictos como el de los Balcanes o el de Sierra Leona.

Su obra ha sido recogida en libros fotográficos como El Cerco de Sarajevo (1995), Niños de la guerra (2000), Desaparecidos (2011) o Mujeres de Afganistán (2014), entre muchos otros, con una carrera reconocida con premios como el Nacional de Fotografía en el 2009. Es, además, enviado especial por la paz de la UNESCO desde 1998 y en el 2014 elaboró la serie Toda una vida para UNWRA sobre la población refugiada en Palestina.

El próximo 9 de octubre estará en A Coruña impartiendo un taller dentro de la programación por el Premio Luis Ksado.

¿Qué abordará en su taller en A Coruña?

Quiero acercar a las personas que vengan lo que significa la guerra. Antes de acabar Periodismo ya estaba metido en conflictos armados y llevo más de 40 años viviendo situaciones dramáticas que afectan a una parte importante de la población, aunque creamos los europeos y los españoles que la guerra solamente afecta a un porcentaje mínimo. No es verdad. La guerra es un problema grave por el que cada año hay millones de muertos y desplazados. Creo que tengo una experiencia que puede aclarar muchas dudas sobre la guerra. Después de lo que he visto, creer en el ser humano es complicado. Somos capaces de crear en tiempo récord vacunas por una pandemia, pero luego no somos capaces de vacunarnos contra la pandemia principal, que es la guerra.

¿Existen todavía ideas preconcebidas sobre la guerra?

La guerra es un gran negocio que afecta a gobiernos, a todos los que ha habido en este país desde que tengo uso de razón. Hay guerra porque hay bancos que las financian, empresas que las fabrican, porque se violan los controles de armas... El ciudadano medio tiene que entender toda esta complejidad para tomar decisiones. En el 2003 salimos a gritar "No a la guerra" de Irak. En el 2023, cuando empieza la segunda fase de la Guerra de Ucrania o lo de Gaza, o con guerras como Sudán, Somalia o Afganistán, ¿quién maneja nuestra conciencia para no gritar 'No a la guerra' y quedarnos en nuestras casas? Voy a intentar debatir sobre todo esto con imágenes potentes.

¿Qué rol tiene hoy en día esa fotografía documental?

Me gustaría ser optimista y decir que funciona muy bien y que llegamos al gran público, pero estamos en una crisis de valores y una crisis periodística que no viene solamente de la económica. La crisis periodística en España no empieza en el 2008, empieza cuando más dinero se ganaba, en los años 80, cuando los medios se dedicaron a ser correas de transmisión de intereses políticos, económicos y empresariales que no tienen que ver con los periodísticos. En España, solo gusta hablar de corrupción cuando la comete el partido al que no votamos.

En sus 40 años de trayectoria, ¿cómo ha evolucionado la situación?

No voy a decir que vivamos en un mundo más violento que hace 40 años, porque crecí en plena Guerra Fría y donde se hablaba continuamente de la posibilidad de una guerra atómica. Sí me sorprende que hayamos evolucionado muy positivamente en temas médicos o tecnológicos, pero seguimos matándonos con visceralidad. Los europeos somos muy ombliguistas. Europa durante el siglo XX protagonizó dos guerras mundiales y hoy en día seguimos participando directamente en todas las guerras del mundo, patrocinándolas y vendiendo nuestras armas a los países que las usan contra sus propios ciudadanos. Somos culpables por acción y por omisión.

Biblioteca de Sarajevo en 1993. Gervasio Sánchez

Con un volumen tan alto de imágenes como hay hoy en día, ¿han perdido estas su capacidad de acción?

En realidad no tenemos tantas imágenes. De Gaza nos llegan con cuentagotas, entre otras cosas, porque hay filtros que impiden que llegue toda la violencia que se está desarrollando. El estado de Israel es un estado criminal que está masacrando a la población civil e insisto en que lo que hizo Hamás el 7 de octubre del 2023 es terrorismo puro y duro y es vergonzoso, pero lo que está haciendo Israel es terrorismo de Estado. Son crímenes de lesa humanidad. Yo no quiero llamarlo todavía genocidio, pero va camino de convertirse en uno y con varias gravedades.

¿Cuáles?

Quienes sufrieron el Holocausto están protagonizando una masacre que es difícil de analizar desde la defensa militar. Cuando Israel dice que se está defendiendo de un grupo terrorista está mintiendo descaradamente. Estuve en Gaza, Israel y Cisjordania antes de que naciera Hamás e Israel ya perseguía a los palestinos y era permisivo con matanzas como la del Líbano. La población de Israel debería quitar cuanto antes al supremacista, racista y fascista de Netanyahu, a los cobardes de sus generales que están haciendo carnicerías y a este gobierno de asesinos. Israel no va a salir impune de todo esto.

¿El público duda más ahora de lo que ve?

Israel, como podría hablar de Rusia o incluso Ucrania, es un país que manipula todo lo que puede porque tiene los medios para hacerlo y tiene lobbies sionistas, que es distinto que judíos. Israel se ha dedicado toda la vida a manipularlo todo. Ahora ha impedido que la prensa internacional entre en Gaza para poder destrozar sin testigos y hacer creer a todo el mundo, y quién lo crea es estúpido, que los periodistas que quedan son de Hamás. Amigos míos de AP, Reuters, el Washington Post, New York Times, BBC o CNN empezaron hace 20 años a preparar a periodistas locales porque sabían que Israel iba a pisotear el derecho a la libertad de prensa. La inmensa mayoría de fotografías que vemos son hechas por fotógrafos locales tan buenos que ni Israel ha sido capaz de frenarles. Evidentemente hay manipulación, pero la mayor parte de la fotografía que vemos no es manipulada.

Un bebé afectado por malnutrición infantil severa llora en el hombro de su madre en el hospital Indira Gandhi de Kabul en agosto de 1996. Gervasio Sánchez

Entre esas imágenes y también en su obra hay muchas fotografías con niños. ¿Existe un debate moral mayor a la hora de fotografiarlos durante un conflicto?

A mí jamás un padre o una madre con su hijo muerto en brazos me ha impedido hacer una fotografía. Hay que ser estúpido para pensar que van a oponerse. Al contrario. Te dicen, "por favor, fotografía a mi hijo muerto para que se sepa lo que está pasando" porque un niño no tiene que morir por una bomba, tiene que estar en el colegio. Es un debate de falsa moral, de gente que vive cómodamente en su casa y estas imágenes le joden una comida o un desayuno. Es peor eso que la gente que simplemente no se interesa. En Gaza, donde uno de cada tres muertos es un niño, decir que no hay que sacarlos es cinismo e hipocresía.

Pesa más darlo a conocer que la propia imagen.

Es que de Gaza no estamos viendo ni la mitad. Yo estoy viendo imágenes que son impublicables, porque cuando cae una bomba y arrasa una casa, los cuerpos quedan descuartizados. Eso no se muestra. Y eso es lo que hacen las bombas. Intentar evitar imágenes duras de una guerra es inmoral.

Imágenes de la serie Sarajevo Guerra y paz. Gervasio Sánchez

En Sarajevo Guerra y Paz combina el uso del color con el blanco y negro. ¿Por qué?

Cuando empecé en los 80 no podías hacer fotografía en color porque nadie la compraba, pero en los 90 un fotógrafo al que he admirado muchísimo revisó mi trabajo y me dijo que me pasara al blanco y negro. Ahí empecé a trabajar de esta manera en los Balcanes con lo más evidente de la guerra a color y cuando acababa la trifulca y empezaba la vida cotidiana, que también ocurre en la guerra, fotografiaba en blanco y negro. Sin mostrar muertos, no porque quisiera diluir la guerra, estas tuvieron más resonancia. He hecho trabajos con película convencional y otros con digital. Pero en la pandemia hice fotos con el móvil en sitios que estaban prohibidos.

Importa tener la imagen testimonial más que la tecnología utilizada.

Claro. Si voy a un hospital con una cámara y no me dejan pasar, no sirve de nada. Yo entré con equipos médicos que me conocían y me autorizaron, pero me pidieron que no me identificara como periodista. Al final, lo que necesitas es mostrar el documento. Si está hecho con móvil o con cámara, en color o blanco y negro, pero funciona, adelante.