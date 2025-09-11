¿Quién es Annie Leibovitz, protagonista de la nueva exposición de la Fundación MOP en A Coruña?

La estadounidense Annie Leibovitz protagonizará la nueva exposición en A Coruña de la Fundación Marta Ortega. La fotógrafa es conocida por retratar a personas influyentes, entre ellas se encuentran los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, el pasado mes de noviembre para el Banco de España.

La artista de 75 años se encuentra entre las fotógrafas mejor pagadas del mundo. Por la lente de su cámara han pasado todo tipo de celebridades, desde John Lennon desnudo junto a Yoko Ono, horas antes de ser asesinado, hasta una embarazada y desnuda Demi Moore y Mick Jagger vestido con un albornoz.

Nacida en Connecticut, Estados Unidos, consiguió ser la primera mujer en exponer su obra en la Galería Nacional de Retratos de Washington D. C. Empezó trabajando antes de terminar sus estudios en la revista Rolling Stone en el año 1970, de la que tres años más tarde se volvería jefa de fotografía. Asimismo, ha trabajado para otras publicaciones como Vanity Fair y Vogue.

En el año 1984 fue galardonada como Fotógrafa del Año por la Asociación Estadounidense de Editores de Revistas. También recibió el premio Clio por una campaña publicitaria de American Express y en el 2000, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos le dio el título de 'Leyenda viviente'.

Una exposición inédita en España

Por otro lado, en el año 2013 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.

La fotógrafa también ha estado en primera línea de algunos de los conflictos bélicos más graves del mundo, como la Guerra del Líbano o la Guerra de los Balcanes, y ha capturado a los líderes políticos más importantes del siglo XX, entre ellos la reina Isabel II de Inglaterra y el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski y su mujer, Olena Zelenska.

Los coruñeses podrán visitar su obra en el Muelle de Batería del 22 de noviembre de 2025 al 1 de mayo de 2026 en A Coruña.

Esta nueva exposición, 'Wonderland' despliega en toda su amplitud el deslumbrante universo fotográfico de Leibovitz: un espacio plagado de personajes notables e historias extraordinarias por donde, como describe Anna Wintour, "Annie parece viajar con la mirada asombrada de una extraña… guiándonos por esos mundos que a todos nos encantaría visitar".

La muestra recorre la trayectoria de Leibovitz. Desde sus inicios en la revista Rolling Stone, con retratos íntimos de músicos como Bob Dylan, John Lennon, Mick Jagger o Keith Richards, hasta su trabajo en el mundo del arte, el cine, el deporte, la política y, finalmente, la moda.