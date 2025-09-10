La música gallega protagoniza la XVI edición de Lúas de Outono en el Teatro Rosalía en A Coruña

El Teatro Rosalía de Castro acogerá el próximo martes 24 de septiembre, a las 20:30, la décimo sexta edición de Lúas de Outono, el homenaje anual al escritor y poeta Manuel María.

La cita, organizada por la Fundación y Casa-Museo del autor con la colaboración de la Diputación y el Concello de A Coruña, vuelve a poner en valor el legado cultural gallego a través de la música y la poesía.

Este año, el protagonismo será para la música creada a partir de la poesía oral gallega, especialmente las melodías y coplas transmitidas por las cantareiras.

Los músicos Casás&Barcia interpretarán una selección de este rico patrimonio oral, núcleo de las Letras Galegas de 2025 e inspiración habitual en la obra de Manuel María.

El saxofonista Richi Casás, nieto y ahijado de Rosa y Adolfina Casás, cantareiras cuyas composiciones fueron recogidas por la musicóloga suiza Dorothé Schubarth en el Cancioneiro Popular Galego, dará así continuidad a la tradición familiar, acompañado por el acordeonista Fran Barcia.

El concierto incluirá versiones actualizadas de piezas tradicionales, la musicalización de poemas de Manuel María con métrica y ritmo popular, y algunas sorpresas para el público.

Casás, integrante de la banda Xangai y saxofonista de formación jazzística, comenzó su trayectoria como gaiteiro y músico de orquesta.

Barcia, acordeonista y maestro en numerosas entidades culturales de A Coruña y la Costa da Morte, ha participado en proyectos como Samarúas y colabora habitualmente con artistas gallegos.

La entrada al evento es gratuita, pero es necesario reservar invitación escribiendo a contacto@casamuseomanuelmaria.gal o mediante WhatsApp en el número 698 177 621.