Temáticas sociales y público infantil protagonizan la programación del Fórum de A Coruña

Presentación de la programación del Fórum Metropolitano en el segundo semestre de 2025. Concello de A Coruña

El Fórum Metropolitano de A Coruña acogerá en los próximos meses una programación en la que los temas sociales y el público infantil serán los dos grandes protagonistas. Por aquí pasarán más de una decena de espectáculos familiares, ciclos temáticoss de cine y regresará el Doc do Mes.

Este jueves el concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro, presentó una programación que destacó como "exemplo de integracion e dinamización para o barrio".

Esta nueva temporada, según apunta el Concello, busca consolidar el espacio como un punto clave en la programación cultural de la ciudad con una propuesta de entretenimiento, reflexión y formación para todas las edades, aopyando además a la cultura y a la creación local.

Los espectáculos que llegan al Fórum

Los espectáculos escénicos se agruparán en tres ciclos principales.

Uno de ellos, el Forumáxico, tendrá lugar durante los dos primeros fines de semana de septiembre, con funciones viernes y sábados. Se centrará en shows de magia y humor para un público familiar con A Maga Fani y Mago Marco. También habrá funciones de magia participativa con malabares, música y humor escénico.

En Todo Público se podrá disfrutar de cinco espectáculos para niños y niñas de 4 a 12 años con marionetas, teatro sin palabras, cuentacuentos y música. En él participan Caramuxo Teatro, Tanxarina, A Cova das Letras, Pablísimo y Sol do Outono.

Por último, en Sen Numerar, el público cambia para ofrecer espectáculos a audiencias jóvenes y adultas. En colaboración con Agadic, este ciclo ofrece cinco espectáculos de distintos géneros y temáticas actuales. Dos de ellos se centran en el uso de las redes sociales y la estética en la sociedad contemporánea.

Así, se podrá ver las obras O escaparate y As Preciosas Ridículas, además de O Último Home de Manuel Cortés, Boa Sorte Mala Fama de Tarabela Creativa y A Luz do Día de Serea Teatro.

Las entradas se pueden adquirir en ataquilla.com, en la plaza de Ourense y en el Fórum desde una hora antes del comienzo de los espectáculos.

Ciclos de cine

En cuanto al audiovisual, el Fórum proyectará distintas programaciones en las salas Marilyn Monroe y Fernando Rey.

Entre el 3 y el 6 de septiembre está teniendo lugar el Festival de Cinema Fantástico Lóstrego, promovido por Asociación Nordés con cintas, actividades infantiles, coloquios y exposiciones.

Desde el 17 y hasta el 20 de este mismo mes se desarrollará la VII edición de Os Ollos Abertos, un ciclo de la Asociación AIRE centrado en la emigración, el refugio y los derechos humanos con Bidasoa de Fermín Mugurruza (17 de septiembre), Code Inconnu de Michael Haneke (18 de septiembre), L'histoire de Souleymane de Boris Lojkine (19 de septiembre) y No Other Land de Yuval Abraham, Basel Adra, Handam Ballal y Rachel Szor (20 de septiembre).

Además, este jueves comienza el ciclo Doc do Mes con el documental Miralles, un arquitecto en diálogo co tempo de María Mautoi.

Por otra parte, también habrá estrenos internacionales en versión original como Armand (La tutoría) de Halfdan Ullmann Tondel los días 11, 12 y 13 de septiembre; Vogter (Condenados) de Gustav Möller los días 25, 26 y 27 de septiembre; Bon voyage Marie de Enya Baroux el 5 y 6 de septiembre y Hard Truths (Mi verdad) los días 11, 12 y 13 de septiembre.