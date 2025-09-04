El mejor muralista del mundo regresa a Ferrol: "Sigue habiendo muchos estereotipos en este sector"

El madrileño Hugo Lomas, conocido en el mundo del arte urbano como Sfhir, se ha consolidado como uno de los mayores referentes del muralismo contemporáneo, un reconocimiento que se vio reforzado en 2023 al recibir el premio al mejor mural del mundo con su Violonchelista de Fene, creada durante la primera edición del Perla Mural Fest.

Su nombre es ya inseparable del Festival de las Meninas de Canido, donde además de llevar participando desde el año 2017, fue el pionero en introducir los murales de gran formato en el barrio. Aclamado por la crítica y por sus vecinos, Sfhir vuelve una edición más a dejar huella en las calles de Canido.

Sfhir convirtió su pasión en su profesión y abandonó su estabilidad como informático para apostar por el que sentía que era su camino: el arte urbano.

"Estaba muy quemado de atascos todas las mañanas, de reuniones soporíferas, traje y corbata... de ir disfrazado todo el día", recuerda el artista, que añade: "Me di cuenta de que aquello era una estafa. No creo que la empresa privada te dé estabilidad: a nadie le tiembla el pulso para despedir a 100 trabajadores porque un algoritmo dice que hay que invertir más en otro sitio".

El Hugo Lomas de entonces dejó su trabajo y creó su propia empresa, "pero ni con esas... Al final la mejor apuesta que puedes hacer es por ti", añade.

Abrazar la incertidumbre y confiar en uno mismo. Esa fue la clave para dedicarse al mundo del arte urbano, que por aquel entonces carecía de referentes, pues -como oficio- fue la propia generación de Lomas la que lo introdujo en España, siendo antes un sector basado en la clandestinidad: un acto vandálico que no se celebraba, se multaba.

"Sigue habiendo muchos estereotipos en este sector porque venimos de la calle",describe Sfhir, que añade: "La frase de: 'Tengo una puerta de garaje y si me la pintas no te persigue la policía' la he escuchado millones de veces y eso denota que la gente no valora tu profesión".

Poco a poco, eso ha ido cambiando, y ha llegado un punto en el que "hemos pasado de ser totalmente apestados a una especie de semidioses con inspiración divina", algo con lo que el madrileño no comulga, porque para él más que artistas "somos artesanos,trabajadores y ya está... Me gusta definirnos así por normalizar y dignificar la profesión".

Ni criminales, ni super artistas. Un término medio para que las nuevas generaciones vean el arte urbano como una salida real. "Yo jamás interpreté que esto era una salida laboral... Si lo llego a saber me hubiera dedicado al muralismo antes. Esto ha sido una labor que ha hecho mi generación, cuando yo era niño la profesión no existía".

Fomentar el arte urbano entre los jóvenes

Hoy en día, prácticamente no hay centro urbano que no tenga su zona de murales, y cada vez apuestan más en este tipo de arte. "Se han dado cuenta de que transforman las ciudades", cuenta Lomas, que añade: "Si la pintura en los museos atrae turismo y genera cultura, los murales también, y sin necesidad de meterlo en una sala y hacer una gestión de la obra. Se autorregula más y es un arte más libre".

Se habla así de un arte más democrático porque está al alcance de todos. Por ello, el artista aboga porque no se castigue tanto el grafiti, sobre todo en grandes ciudades donde-según el artista- cada vez se reprime más.

"Si a la gente le gusta el fútbol, se construyen campos de fútbol; si le gusta escalar, se levantan rocódromos... ¿Por qué no habilitar muros para quienes quieren pintar?" Sfhir, muralista

"No hablo de eliminar las multas, pero que todo ese esfuerzo municipal se vuelque en dar talleres a los chicos, charlas y ceder más muros públicos”, explica Sfhir. A su juicio, la represión nunca erradicará el grafiti: es mejor motivar y dar alternativas que castigarlo. "Si a la gente le gusta el fútbol, se construyen campos de fútbol; si le gusta escalar, se levantan rocódromos... ¿Por qué no habilitar muros para quienes quieren pintar?", se pregunta.

Más allá del embellecimiento urbano o su resurgir económico, el artista cree que la verdadera apuesta está en la transformación social: "Quiero que las nuevas generaciones crezcan en un mundo de color inspirador, eso cambia la forma de pensar de las personas". Frente a la educación rígida y punitiva de su infancia, Sfhir defiende un modelo diverso, positivo y creativo que cambie la forma de pensar de la sociedad.

Canido, escaparate de un arte libre sin censura

Su defensa del arte como oficio se completa con otra de sus grandes batallas: la libertad creativa. El grafiti, en su esencia, nace de la ilegalidad. Este año, sin embargo, el Festival de las Meninas de Canido le rinde homenaje sin clandestinidad, a plena luz del día.

Para Sfhir, iniciativas así son arriesgadas: "Apoyar esos orígenes por los que yo he pasado es muy valiente porque no responden a lo políticamente correcto. Hoy en el arte hay más censura que antes, fruto del buenismo". El madrileño sabe bien de lo que habla. "Con las redes sociales todo se amplifica. Cualquier repercusión también, y hay miedo a salirse de lo tipificado como correcto por la cancelación que se produce", admite.

"La libertad de expresión es la base de una sociedad sana, siempre y cuando no sea una incitación al odio. Salvando esas premisas, el arte debe de ser libre; si no, pintamos simplemente colores" Sfhir, muralista

Lo vivió en sus propias carnes cuando le pidieron modificar una obra en la que aparecía una mujer vestida de época saliendo de un túnel y agarrando a un hombre. "Decían que era feminazi y no era para nada la intención. La libertad de expresión es la base de una sociedad sana, siempre y cuando no sea una incitación al odio. Salvando esas premisas, el arte debe de ser libre; si no, pintamos simplemente colores", sentencia.

Las polémicas lo han acompañado también en Ferrol. Su última obra en Canido, una Marcela de Ulloa-personaje de Las Meninas de Velázquez- representada con los hábitos de monja, tatuajes y piercings, levantó críticas. Históricamente, a Marcela se le impuso vestir hábitos tras enviudar, símbolo de sumisión.

"Yo traté de fomentar su libre expresión y protestar contra esa forma de subyugar a la mujer. Cada cosa es producto de su época, pero creo que está bien recordar estas cosas", defiende Sfhir. Y añade: "Más ahora, que hay discursos que fomentan volver a aquello, incluso antes, a las cavernas". Subraya, además, que su intención nunca fue atacar a la Iglesia como colectivo, aunque así lo interpretaran algunos.

No es la primera vez que el artista reivindica la libertad femenina en su obra. En su imaginario abundan las deidades creadoras, metáforas de una feminidad ancestral y poderosa. Una pista, quizás, de lo que nos espera este fin de semana en el festival ferrolano.

Sobre su participación en Canido, Sfhir no da demasiadas pistas, pero sí una certeza: para él, es "el festival más especial". "Cuando fui por primera vez me enamoré de la organización y del barrio. Nunca he experimentado lo que se vive ahí en ningún lugar del mundo: cómo se vuelca la gente, cómo se vive el festival... Es una pasada lo que se ha logrado en Canido", cuenta con entusiasmo.

Este fin de semana Canido será la casa de Sfhir, pero no su único escenario. A partir del 13 de septiembre, el artista inaugurará su solo show en la 95 Art Gallery- Calle Álvarez Abellán 23- su propia galería en Carabanchel, el barrio obrero madrileño convertido en meca del arte contemporáneo.

La muestra, abierta al público los viernes y sábados, reúne una selección de obras en la línea de sus murales más reconocidos, donde Galicia ocupa un lugar muy especial.