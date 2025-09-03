Rodrigo Cortés ofrecerá una charla en la Fundación MOP en A Coruña: cómo conseguir una entrada

A Coruña se prepara para una cita cultural imperdible. El próximo jueves 11 de septiembre, el director de cine y escritor Rodrigo Cortés será el protagonista de la última Talk de la temporada de verano 2025 de la Fundación MOP.

En el Centro MOP del Muelle de Batería, Cortés mantendrá una conversación con el también escritor Rodrigo Fresán, repasando las distintas facetas de su polifacética carrera artística. Al terminar, firmará ejemplares de cualquiera de sus libros, en un encuentro que promete acercar al público a su universo creativo.

Por razones de aforo, la asistencia requiere entrada gratuita, con un máximo de dos por persona, que se podrán conseguir a partir del jueves 4 de septiembre a las 11 de la mañana a través de la web de la Fundación MOP.

Además, se habilitará una lista de espera para cubrir posibles cancelaciones.

C. Tangana y Penélope Tree ya pasaron por este evento

Este verano ha sido de alta carga de actividad en la Fundación MOP. En los últimos meses, protagonistas como C. Tangana y Penélope Tree ya disfrutaron de charlas semejantes, con una alta demanda.

Además, la fundación organizó la exposición Future Stories, con obras de jóvenes gallegos fotógrafos como Alba Chan, Sofía Dagá, Lucía Novais y Adrián Ramos, y la David Bailey's Changing Fashion, la primera gran muestra en España del célebre fotógrafo británico.