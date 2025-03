Víctor Freixanes: "A lingua galega debe ser un patrimonio por riba das etiquetas políticas"

Víctor F. Freixanes, criado en castelán na Pontevedra dos anos 50, adicou a súa vida á cultura. É un imprescindible comunicador, comezando este labor xa nos anos setenta con Teima, primeira revista xornalística editada integramente en galego. O seu ensaio Unha ducia de galegos (1976), recolle as longas conversas con autores do talle de Otero Pedrayo, Ramón Piñeiro ou Méndez Ferrín.

Como literato, destaca O triángulo inscrito na circunferencia que escribiu no 1982 e impactou con forza na nosa literatura, tanto pola forma como pola temática, mais tamén por ser a primeira novela longa (453 páxinas) escrita en galego. A esta, seguírona outras como O enxoval da noiva, A cidade dos Césares, Cabalo de ouros e Asalto ao tren da Portela. E continúa, a día de hoxe, coa escrita literaria.

Dedicouse tamén á docencia, como profesor de instituto e tamén na Universidade; ao mundo editorial, mesmo como director das editoriais Galaxia e Xerais; e, até hai unhas semanas, era o presidente da Real Academia Galega.

Freixanes literato

Levou o primeiro Premio Blanco Amor c'O Triángulo inscrito na circunferencia, unha novela longa que, cando a escribiu, era unha necesidade que tiñamos na nosa literatura. Como foi escribila e que supuxo?

Eu non son de Carnota, son de Pontevedra e alí, e daquela, eramos unha xeración de neofalantes. Non é que o galego non se falase, pero non tiñamos a conciencia lingüística. Iso foi resultado dun posicionamento ideolóxico a prol da lingua, mais tamén o resultado dunha descuberta da memoria histórica dun país, unha memoria que estaba agochada. O triángulo inscrito na circunferencia é unha reivindicación da memoria, que non tivemos e nos agocharon, encarnada nos mareantes e os navegantes pontevedreses.

Eu estudei Historia e mais Filoloxía, e a Historia fascinábame como explicación mítica e máxica do mundo: isto reflíctese nesa novela. Os primeiros textos da obra son do ano 72, escritos en Madrid, cando eu procuraba unha maneira de narrar diferente... Lía a Lugones, Juan Rulfo e outros que relacionaba moito co mundo de Cunqueiro, pola visión máxica da realidade que se explica, ás veces, a través de dúas fórmulas: o coñecemento científico e o coñecemento poético, e este segundo é para min o máis revelador e o que escollín para a novela.

E, por outra banda, trátase dunha novela enorme porque está inspirada na escrita de Jorge Amado ou Ernesto Sabato, mais sobre todo na literatura de Otero Pedrayo. Está chea de influencias e de cruces. Tamén Alejo Carpentier me influíu enormemente.

Hai un artigo de Juan Renales en que realiza unha análise que considero moi atinada... Ó final, é unha historia da que me sinto orgulloso.

A que eido do coñecemento se sentiu polo xeral máis conectado?

Máis que a filoloxía, gústame a literatura e mais a Historia: é aí onde ferve a imaxinación e a creatividade. A filoloxía, con todos os respectos aos filólogos dos que aprendo moito e ós que teño un gran respecto, non me emociona.

A poesía contemporánea marcoume tamén. Ao rematar na facultade, algúns queriamos achegarnos a Carballo Calero, pero era moi complicado que che admitise nas súas clases. Entón, comecei a traballar co catedrático de literatura española Enrique Moreno Báez, e foi el que me mandou a un curso de poesía contemporánea a Oviedo onde recibín clases de Carlos Bousoño. Daquela aprendín nunha semana máis que en toda a carreira.

Ten influencias da poesía contemporánea na súa obra?

A poesía contemporánea a min interesoume moito. Por exemplo, na poesía de Manuel Antonio cada palabra é como unha bomba de significado, e prender iso é como abrir unha das vellas botellas de Alvariño que enchía toda a habitación... Iso é o que pasa na poesía contemporánea.

Mais a poesía é tamén como a arte. Lembro a obra dun artista italiano que consistía nunha liña de terra atravesando a sala: a xente non entendía o que estaba a mirar, pero ninguén se atrevía a pasar por enriba da liña ao outro lado da sala. Iso quere dicir que a arte está na mirada de que ve, así como unha novela está tamén en que a le.

A literatura, logo, debe ser entendida como un xogo, como un pacto entre quen escribe e mais quen le. Se comprendemos toda a literatura como un xogo e un pacto, debe haber alguén que entenda as reglas. O lector ou lectora, para iso, debe entender o segredo do xogo que hai nun libro.

Freixanes xornalista

Publicou, en 1976, o libro de entrevistas Unha ducia de galegos, e tamén no mesmo tempo traballou na revista Teima, na cal subvertiades o modelo do xornalismo estipulado. Como foi levar a cabo estes proxectos?

Eu xa me pagara a carreira escribindo nos periódicos... Escribindo en castelán, que non había outra cousa.

E logo, con 24 anos, publiquei Unha ducia de galegos, onde falei con doce escritores: dende Otero Pedrayo a Carlos Casares, a xeración anterior á nosa. Aprendín moitísimo escribindo ese libro porque tiven a oportunidade de manter unha longa conversa, ás veces de varios días, con todos eles.

A nosa foi unha xeración en que todos estabamos buscando información sobre nós mesmos, sobre o propio País. Tratábase de intentar buscar as raíces da miña propia identidade.

Nos anos de universidade tiven a fortuna de ser alumno de Ricardo Carballo Calero, quen me axudou a ter unha visión máis ampla e completa da Historia de Galiza. Cando cheguei a Unha ducia de galegos, eu levaba esa organización na cabeza. Foi así como puiden construír esas conversas.

En Teima, estaba Luís Álvarez Pousa, Xose Mª García Palmeiro, Manolo Rivas, Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei... Eramos unha xeración que procurabamos unha información, o cal nos levou a unirnos para facer a revista. E fixémonos preguntas: Onde está o debate? Onde está a vida? Se queriamos actuar sobre a sociedade, non podía ser dando clase na universidade, tiña que ser dende os medios de comunicación: prensa e radio.

Fixen entón moita radio. Na Radio Popular de Vigo deixáronme introducir o galego por primeira vez. Fíxeno con moito entusiasmo.

Daquela, o xefe de informativos era un avilés que acabou falando galego, mentres que o director, que era de Salamanca, deume cancha para todo... E isto foi no ano 75 e ata os 80.

Como se produciu esa 'rebelión', esa necesidade de unirvos e conseguirdes chegar a facer as cousas que faciades?

Todo isto era emocional: nós eramos producto dun tempo e xuntabámonos porque era inevitable. Estabamos subscritos a Le Monde, ao Triunfo, ás revistas estranxeiras e faciamos debates. Era unha especie de fervura... Estaba fervendo todo. Era un contaxio colectivo, minoritario, pero moi activo.

Cando cheguei a Radio Popular de Vigo a min chamábanme "O universitario", con desprezo. Alí levábase a publicidade, o carrusel deportivo... E, de repente, aparezo eu metendo o galego e, ao final do día, nos informativos había unha cousa que se chamaba O último renglón, que acabou sendo o máis escoitado porque era o raro, o que non adoitaba oírse.

Máis adiante, comezaron a facerse moitas máis seccións en galego e aí incorporáronse Barrales e Xosé García Palmeiro, logo tamén María Xosé Porteiro...

Cando eu xa era corresponsal do diario Informaciones, o director díxome: "Fai oposicións. O mundo vai cambiar moito e para xente coma ti, que tedes unha posición clara e queredes facer certo tipo de xornalismo, vai haber dificultades nas empresas". Ese home, ao que estou moi agradecido, avisoume dos tempos difíciles que estaban por chegar.

No ano 80, preparei as oposicións para a cátedra de instituto e o que pasou con moitos compañeiros meus é iso que pasa cando un ten que estar nunha empresa, e lle ten que dar de comer aos fillos... De repente, a empresa apreta, e non queda outro remedio máis que dicir Amén.

O director de Radio Popular aseguroume que me gardaba o posto de traballo e, de non sacar as oposicións, podería volver. Saquei as oposicións.

A Academia

Como foi o seu paso pola Academia e cal é a pisada que deixa?

A pisada non sei, habería que preguntarlle á xente e habería que deixar pasar o tempo, coma sempre... Se de algo estou eu orgulloso, é do clima de colaboración e de traballo interno que conseguimos crear. Pode haber discrepancias e xente que non pensa igual, pero iso sempre ocorre en todas partes e o clima aquí é estupendo.

Eu beneficieime moito dos traballadores desta casa e, logo, centreime moito na batalla da información, porque o que non se comunica non existe. Vía que aquí había moito traballo interno e moito coñecemento, pero que non chegaba. Penso que esa é a pegada que deixo: abrir a Academia aos medios de comunicación, ás redes sociais e ás novas formas de comunicación que hai no mundo. Ás veces cremos que a lingua son os textos e os libros, pero a lingua vai máis alá... Como ocorre coas cantareiras ás que homenaxeamos este ano.

Adolfina Casás Rama fotografada pola musicóloga suíza Dorothé Schubarth na Vila da Igrexa Cerceda Schubarth-Santamarina. Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade (APOI) do Museo do Pobo Galego

Cre que o feito de que neste ano se adicasen as letras ás cantareiras pode rachar con certos esquemas e abrirnos á posibilidade de concibir a literatura como unha forma de expresión que vai máis alá dos libros?

A miña idea é esa. Nestes oito anos dedicáronse as Letras Galegas a Carlos Casares, a Carballo Calero (que foi un paso importante de xustiza), e dedicouse tamén a varias mulleres. De feito, a incorporación da muller nos últimos oito anos na Academia é moi grande. Non digo espectacular porque queda moito por facer, mais é indiscutible que se trata dunha realidade social imparable.

Temos unha lingua milenaria e unha institución con máis de cen anos de historia, pero nós estamos instalados no século XXI. Nós non somos unha peza de museo, nin un produto arqueolóxico. Cando ti escribes, estalo facendo no século XXI, e si, tamén coas túas neuras, pero a preocupación é do século XXI, polo que debemos ir a un modelo dese tipo. E iso debe reflectirse tamén na concepción das Letras Galegas.

Vostede, que pasou por tantas fases da historia da nosa lingua galega e que puido vivir diferentes etapas da súa evolución, en que momento cre que se atopa a día de hoxe a percepción do galego por parte da sociedade?

Podemos falar da botella medio chea ou medio baleira. Eu teño memoria xa de como era a lingua na Pontevedra dos anos 50 ou 60. Quen cultivaba daquela a lingua? Os mariñeiros, a leiteira, a música que se cantaba ás veces nas tabernas...

Cando eu comecei a facer radio no ano 75 en Santiago, con Palmeiro, deixáronnos un espazo que se chamaba "Entre Nosotros", e fixemos un programa no que se conmemoraba o 25 aniversario do falacemento de Castelao. Saímos ás rúas de Santiago para realizar unha enquisa. Preguntámoslle a bastantes persoas se sabían quen era Castelao. Un par deles dixeron que era un debuxante galego, ao resto non lle soaba. Esa era a realidade en que nos desenvolviamos.

Que opina do Pacto da Lingua Galega?

A lingua ten que ser un patrimonio por riba das etiquetas políticas. Todo o mundo ten que facer un esforzo de poñer por riba o idioma e o patrimonio.

Debe abrirse unha reflexión compartida ó redor do que podemos facer e de como temos que facer para que a lingua avance.