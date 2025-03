Música, cine y teatro protagonizan el programa de Cultura Accesible e Inclusiva de A Coruña

El programa de Cultura Accesible e Inclusiva llega a su novena edición en A Coruña que este martes ha presentado sus 14 proyectos seleccionados en María Pita. Entre ellos, hay propuestas que van desde la creación audiovisual hasta las artes escénicas o la música.

Enki Enki lleva la inclusividad a los colegios gallegos con murales en LSE y braille

La concelleira de Benestar Social, Participación e Igualdade, Nereida Canosa, fue la encargada de presentar las iniciativas de esta edición, destacando que "estes proxectos teñen como obxectivo xeral garantir un dereito universal e derrubar barreiras".

Desde su creación hace nueve años, el programa de Cultura Accesible e Inclusiva ha duplicado sus iniciativas, pasando de siete en la primera edición a las 14 actuales. Desde el 2016, este proyecto ha dedicado más de 700.000 euros a la inclusión en la cultura y más de 35.000 personas se han beneficiado de sus acciones.

Estos son los proyectos de Cultura Accesible e Inclusiva 2025

Entre los talleres inclusivos de creación audiovisual están Miradas Diversas, destinado a personas con discapacidad intelectual o problemas con salud mental; Xpresa, para jóvenes con discapacidades diversas y XpresaT pola Diversidade, un proyecto de comunicación social que promueve la igualdad de género, la educación intercultural y la participación social.

Respecto a la música, están las iniciativas DJ inclusivo, que abre las puertas de la música a personas con diversidad funcional; Proxección sonora Universos, Signos e Constelacións, centrado en personas con discapacidad auditiva o intelectual a través de la música y el arte contemporáneo; Freestyle Inclusivo, de escritura de raps y MIP, Músicas Inclusivas e Participativas; con talleres de musicoterapia.

En cuanto a las artes escénicas, Noite Bohemia presentó ARCO para jóvenes con diversas necesidades.

También se anunció un proyecto con material filatérico recogido en las ediciones anteriores, Un museo en movemento, que lleva el Museo de Belas Artes a las personas que no pueden desplazarse al centro o XQN, de educación para familias sobre valores sociales; además de Cultura Atlántica 2024-2025 agrupando diferentes iniciativas.

Asimismo, tendrá lugar el noveno encuentro internacional Acampa 2025 y Tempo para soñar, un proyecto de interconexión socioemocional ayudando a personas con discapacidad a través del descubrimiento de nuevos referentes.

En total, participan este año la Asociación Poten100mos, Asociación Cultural Coruñesa Negus, Asociación Amigos do Museo de Belas Artes, Asociación Cultural Noite Bohemia, Asociación Cultural Tres por Cuatro, Viraventos, ESE8, Asociación Cultural para a

Integración Social (Diversos), Asociación Cultural Aïs, Asociación Cultural Albatros, Asociación Xuvenil Atlántica, Asociación Por Qué no Ayudar, Asociación Socio Cultural Acampa y Sociedade Filatélica de A Coruña.

Rey DJ y Anastassia, ejemplos del poder de la cultura y la inclusión

La presentación en María Pita también contó con unas palabras de Fran, conocido como Rey DJ, que gracias a este programa encontró en la música una oportunidad. "Empecé hace 8 años como DJ y llevo dos años y medio como DJ inclusivo", explicó, por la oportunidad que este programa le brindó para "conseguir el sueño de ser DJ profesional".

Anastassia es otro ejemplo del éxito de este programa. Esta chica ucraniana explicó cómo gracias a Noite Bohemia encontró en las artes escénicas una oportunidad para continuar haciendo "lo que me gusta. El teatro me ayuda a no pensar en todo lo que he pasado en estos tres años. Actuaba en Ucrania y ahora me subo al escenario donde actúo en español", recordó.

Durante su intervención, la alcaldesa puso en valor la necesidad de hacer una cultura "que vai no noso ADN e que ten que ser verdadeiramente enriquecedora e inclusiva. Unha cultura que non deixe a ninguén atrás e reflicta a diversidade e o talento da cidade".

El programa está organizado por el Concello da Coruña en colaboración con la Fundación Emalcsa, la Fundación María José Jove y con Vegalsa - Eroski.