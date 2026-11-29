Resultados elecciones generales 2026 en la provincia de Lugo: El PP mantiene sus 3 escaños y el PSOE lucha por el último diputado

El Partido Popular mantiene su dominio en la provincia de Lugo con el 93% del escrutinio contabilizado. Los populares conservan los tres escaños que consiguieron en las elecciones de 2023, mientras que el PSdeG-PSOE mantiene, por el momento, el cuarto diputado. El BNG, pese a mejorar sus resultados respecto a los últimos comicios, continúa sin representación en la provincia.

Los resultados provisionales dejan al PP con el 50% de los votos, mientras que el PSdeG se sitúa en el 29%. El BNG alcanza el 11 de los sufragios, lo que supone una subida respecto a las anteriores elecciones.

Por detrás se encuentra Vox, que obtiene el 5,59% y continúa sin representación. También se queda fuera Frente Amplio, con un 0,75%, un porcentaje muy próximo al de Se Acabó La Fiesta, que suma el 0,63%. En el caso de Frente Amplio no es posible establecer una comparativa con 2023, ya que no presentó candidatura en aquellos comicios.

El PSOE, por el último escaño

Una de las claves del recuento está en la disputa por el último diputado de la provincia. En un primer momento, la pugna estaba entre el BNG y el PP, pero, a medida que se han ido contabilizando las papeletas, el PSdeG ha pasado a ser el partido que intenta recortar distancias con los populares.

Con el escrutinio ya en el 91, a los socialistas les faltan 7.280 votos para arrebatarle un escaño al PP y modificar así el actual reparto de tres diputados populares y uno socialista.

PP gana

Por municipios, el Partido Popular se impone en prácticamente toda la provincia lucense. De las localidades en las que ya se ha contabilizado el resultado, los populares solo pierden en Negueira de Muñiz y Pedrafita do Cebreiro, donde otras formaciones consiguen situarse por delante.

La participación roza el 79%

Otro de los datos destacados de estas elecciones en Lugo es el aumento de la participación. Con el recuento actual, esta alcanza el 78,59%, frente al entorno del 59% registrado en los comicios de 2023.

Esto supone un incremento de casi 20 puntos porcentuales respecto a las anteriores elecciones. En consecuencia, la abstención cae hasta el 21,41%, frente al aproximadamente 40% de 2023.