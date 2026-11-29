El Concello de Lugo defiende las mesas electorales y pide esclarecer las incidencias por falta de papeletas

La jornada electoral del 29N, que está transcurriendo de manera mayoritaria sin grandes incidencias en Galicia, ha dejado problemas en Lugo por la falta de papeletas del Senado. La ausencia de los documentos para completar el voto ha dado lugar a cerca de una cuarentena de incidencias en la ciudad.

El Concello ha explicado esta tarde en un comunicado que recibió los avisos entre las 11:45 e as 14:15 horas y demanda que se esclarezca lo sucedido.

Defiende, eso sí, la actuación del equipo de cerca de 90 personas que es responsable del correcto funcionamiento de la jornada electoral. El mismo equipo, indican, que lleva a cargo de estas tareas cerca de 30 años.

El gobierno local sostiene que tanto "notificadores, persoal colaborador do delegado da Xunta Electoral de Zona, equipo de infraestruturas materiais das eleccións, Policía Local e outros efectivos cumpriron as súas funcións con rigor e profesionalidade".

El Concello indica también que el reparto de papeletas y su depósito en la ciudad se realizó con normalidad siguiendo el procedimiento habitual, por lo que descarta que el equipo de la organización sea responsable de la incidencia con las papeletas.

"O Concello lamenta as dificultades derivadas de circunstancias alleas ao persoal que participou no proceso electoral e os prexuízos que puideron ocasionar ás persoas que acudiron a votar nas mesas afectadas", añade el gobierno local en su comunicado en el que indica que ha colaborado "en todo momento" para solucionar los problemas.

Debido a este incidente la mesa afectada, ubicada en la Facultad de Veterinaria, cerrará a las 20:30 horas y no a las 20:00 horas como el resto de mesas electorales.