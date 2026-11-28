Fallece una mujer en Vilalba (Lugo) tras sufrir una descarga eléctrica con la toma de un tractor

Una mujer ha fallecido en Vilalba este sábado tras sufrir una descarga eléctrica con la toma de un tractor.

Según explica el 112, el aviso llegó alrededor de las 10:30 horas, momento en el que un particular alertó de que una mujer había sufrido una descarga eléctrica en el municipio lucense.

En el incidente, la mujer había quedado atrapada en la toma de fuerza y se había golpeado la cabeza tras la descarga.

Desde el 112 se alertó al 061, a los Bomberos de Vilalba y la Guardia Civil, que se movilizaron hasta el lugar.

La mujer se encontraba ya liberada a la llegada de los bomberos, aunque los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida, pese a los intentos de reanimación.