La Fiscalía Provincial de Lugo ha abierto de oficio diligencias de investigación por las amenazas de bomba que la pasada semana obligaron a desalojar varios centros educativos de la provincia. El Ministerio Público pretende recopilar toda la información disponible y analizar conjuntamente los hechos para esclarecer quién está detrás de los avisos, que generaron una importante movilización policial y alteraron la actividad lectiva en distintos puntos de Galicia.

La oleada de amenazas se produjo el miércoles 18 de noviembre, cuando alrededor de 80 centros educativos gallegos recibieron correos electrónicos que alertaban de la supuesta presencia de explosivos en sus instalaciones. Los mensajes llegaron de forma prácticamente simultánea, en torno al mediodía, a las direcciones de los colegios e institutos. En ellos se advertía de la existencia de bombas y se instaba a abandonar los edificios con mensajes como "Si desea salvar la vida de los estudiantes, abandone el edificio inmediatamente".

La situación obligó a activar los protocolos de seguridad y movilizó a efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que procedieron a desalojar los centros afectados y revisar sus instalaciones. En los operativos también participaron especialistas en desactivación de explosivos (Tedax), encargados de comprobar que no existía ningún artefacto.

Tres institutos desalojados

En la ciudad de Lugo, los avisos afectaron a varios institutos, entre ellos el IES Sanxillao, el IES Muralla Romana y el IES Nosa Señora dos Ollos Grandes. Los alumnos, profesores y trabajadores tuvieron que abandonar los edificios mientras los agentes inspeccionaban las instalaciones y acordonaban los alrededores.

La oleada también alcanzó otros municipios de la provincia, como Viveiro, Monforte de Lemos y Ribadeo. En Viveiro se vieron afectados centros como el IES Vilar Ponte, el IES María Sarmiento y el CEIP de Covas. Las comprobaciones policiales permitieron descartar la presencia de explosivos y confirmar que se trataba de falsas amenazas.

La provincia de A Coruña fue la que registró una mayor incidencia, con 31 centros educativos desalojados, entre ellos numerosos colegios e institutos de la ciudad herculina. También se registraron avisos en Santiago de Compostela, Culleredo y otros municipios. En el conjunto de Galicia, las comunicaciones alcanzaron aproximadamente 80 centros, con incidencias también en Pontevedra.

Las características de los mensajes y la simultaneidad con la que fueron enviados hicieron pensar desde el principio en una actuación coordinada. El modus operandi presentaba similitudes con otros episodios registrados días antes en Italia. Pese a la alarma generada y al despliegue de los cuerpos de seguridad, las inspecciones realizadas no encontraron explosivos en los centros afectados.

A Coruña también actúa

La decisión de la Fiscalía de Lugo se suma a la adoptada la semana pasada por la Fiscalía Provincial de A Coruña, que también incoó diligencias de investigación de oficio para recopilar y analizar la información relativa a los avisos recibidos en los centros educativos coruñeses.

Por el momento, las fiscalías provinciales de Pontevedra y Ourense no han abierto diligencias de investigación por estos hechos. El objetivo de las actuaciones iniciadas en Lugo y A Coruña es esclarecer la autoría de las amenazas y determinar quién o quiénes estuvieron detrás de una oleada de avisos que obligó a activar dispositivos de seguridad en decenas de centros educativos gallegos.