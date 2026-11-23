El hombre que fue encontrado muerto en una calle de Burela este domingo podría haber fallecido a causa de un accidente. Así lo señala el informe preliminar de la autopsia, aunque la investigación continúa abierta.

Según han trasladado fuentes judiciales y recoge Europa Press, se han incoado diligencias en la plaza 2 del Tribunal de Instancia de Viveiro, en funciones de guardia.

Tras contar con el informe preliminar de la autopsia, la magistrada está ahora pendiente de recibir el atestado de la Policía Judicial, que investiga los hechos.

El 112 Galicia recibió un aviso sobre las 08:05 horas de este domingo de un particular que informaba de que había visto a una persona en el suelo de la rúa Rafael Vior rodeado de un charco de sangre e indicaba que creía que había fallecido.

Posteriormente, personal del 061 desplazado hasta el lugar confirmó su muerte.

También fueron informados del suceso la Guardia Civil y la Policía Local de Burela. Según fuentes policiales, el hombre tenía 38 años de edad.