Tres personas resultaron heridas este sábado por la tarde en una colisión entre dos turismos en el municipio lucense de Sarria. El accidente se produjo en torno a las 20:00 horas en el kilómetro 16 de la carretera LU-546, a la altura de la parroquia de Vilapedre. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos terminó volcado.

Un particular alertó del siniestro al 112 Galicia y explicó que dos coches acababan de colisionar y que uno de ellos había volcado. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Sarria y los servicios de mantenimiento de la carretera.

Los bomberos comprobaron que no era necesario excarcelar a ninguno de los implicados. En uno de los turismos viajaba una persona y en el otro, dos. Los tres ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados a un centro hospitalario.

Cae por un desnivel en Cervo

También durante la tarde de este sábado, los servicios de emergencia tuvieron que intervenir en otro accidente de tráfico en la provincia de Lugo. En este caso, un conductor resultó herido después de salirse de la vía con su vehículo en el lugar de A Rueta, en el municipio de Cervo, minutos antes de las 20:00 horas.

El coche cayó por un desnivel de varios metros y el conductor no podía abrir las puertas para salir del habitáculo. Los Bomberos de Viveiro y Barreiros participaron en el operativo y ayudaron a subir al herido, en colaboración con los profesionales sanitarios, que posteriormente lo trasladaron en ambulancia.

En este segundo accidente también intervinieron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de mantenimiento de la carretera.