Aparece muerta una persona en una calle de Burela (Lugo) en medio de un charco de sangre

Un hombre de mediana edad y nacionalidad dominicana ha sido hallado muerto este domingo por la mañana en una calle de Burela (Lugo), en las inmediaciones del Hospital Público da Mariña. El aviso se recibió alrededor de las 08:00 horas, cuando un particular alertó de la presencia de un cuerpo sin vida en la vía pública en medio de un charco de sangre.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias, que únicamente pudieron confirmar el fallecimiento. También acudieron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Burela para atender el suceso y realizar las primeras comprobaciones.

Uno de los elementos que ha llamado la atención en el lugar es la existencia de un rastro de sangre que se prolonga durante casi 100 metros. Las circunstancias en las que se produjo la muerte no han trascendido y se investigan para esclarecer lo ocurrido, a la espera de determinar el levantamiento del cadáver.

El hallazgo se produjo en el entorno de la Rúa Rafael Vior, junto al hospital comarcal, cuyo nombre oficial es Hospital Público da Mariña.