El instituto Sanxillao de Lugo ha sido desalojado hace unos minutos tras haber recibido una falsa amenaza de bomba. La Policía Nacional accedió al interior del edificio para hacer las comprobaciones necesarias, después de que todo el alumnado y el profesorado fuera desalojado y se ubicara ya fuera del perímetro de seguridad.

Según informa la Policía Nacional, el propio instituto, ubicado en la calle Fontiñas, fue quien alertó a las fuerzas de seguridad tras recibir la amenaza a través de un correo electrónico hacia las 13:00 horas. En él se señalaba la presencia de una bomba en las instalaciones y se instaba a que "abandonaran el edificio de inmediato".

Al terminar el operativo algunos efectivos del cuerpo policial permanecen en el centro por precaución.

Por el momento, este es el único centro educativo de Lugo ciudad afectado por una amenaza de bomba pero no así de Galicia.

En la misma provincia constan el mismo tipo de avisos en el IES Vilar Ponte de Viveiro, el CEIP de Covas y el I.E.S. Francisco Daviña Rey de Monforte de Lemos, que también han sido desalojados.

La Policía se encuentra trabajando en estos momentos para certificar si estas alertas también son falsas.

En el caso de la provincia lucense, los efectivos que están trabajando son agentes de la Policía Nacional, sin medios especializados para este tipo de situaciones como la unidad canina o TEDAX, al concentrarse estos efectivos en A Coruña.

Precisamente en la ciudad de A Coruña hay cerca de una veintena colegios e institutos en alerta que también fueron desalojados. En todos los centros coruñeses ya se ha constatado que el aviso de bomba era falso. De acuerdo con el 112 también consta un aviso en un centro educativo de A Baña.

En todos ellos se ha recibido un email alertando de la existencia de una bomba en las instalaciones educativas.

Ahora, algunos de los centros afectados están alertando a las familias de que las clases quedan suspendidas a través de una comunicación por la aplicación Abalar.

Noticia en actualización

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