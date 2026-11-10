Muere una persona atropellada en Monforte de Lemos (Lugo)

Una persona ha fallecido esta tarde de martes atropellada en Monforte de Lemos (Lugo) al quedar atrapada bajo un vehículo mientras este maniobraba. Según la información recogida en el 112 Galicia, el accidente se produjo en una pista que sale de la LU-617, en Moreda, Monforte.

Una vecina, a la que acudieron para pedir ayuda, fue quien alertó al 112.

De este modo, se solicitó la intervención de los Bomberos de Monforte, además de pedir la colaboración de los profesionales del 061. Nada se pudo hacer para salvar la vida de la víctima de atropello, tal y como confirmó el equipo médico desplazado hasta el lugar de los hechos. Además, un equipo de bomberos prestó ayuda para acceder a la víctima.

Hasta el lugar se desplazaron también agentes de la Guardia Civil de Tráfico.