Localizado el menos desaparecido el pasado miércoles en Monforte de Lemos

Localizado el menos desaparecido el pasado miércoles en Monforte de Lemos SOS DESAPARECIDOS

Provincia de Lugo

Localizado el menor de 15 años desaparecido en Monforte de Lemos (Lugo) el pasado miércoles

El menor ha sido localizado en Madrid y se encuentra en buen estado

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La Asociación SOS Desaparecidos ha informado de que Diego L., un menor de 15 años al que se le perdió la pista el pasado miércoles en Monforte de Lemos (Lugo), ya ha sido localizado.

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Según la información facilitada por la Policía Nacional de Lugo, consultada por Europa Press, el menor ha sido localizado en Madrid y se encuentra en buen estado.

SOS Desaparecidos ha agradecido en sus redes sociales la colaboración ciudadana en la búsqueda del joven.