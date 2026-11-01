Operativo que se llevó a cabo en el momento del suceso.

Operativo que se llevó a cabo en el momento del suceso. Ángela Pulido Díaz

Provincia de Lugo

Un hombre natural de Abadín (Lugo), entre los heridos del accidente ferroviario de Urda

Viajaba en uno de los trenes junto a su mujer, identificada como una de las 69 personas fallecidas en el siniestro

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Antonio Chao, nacido en el municipio lucense de Abadín y afincado en Alcalá de Henares (Madrid), es uno de los numerosos heridos que ha dejado el accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo) el pasado miércoles, según han confirmado familiares y allegados a través de redes sociales.

Operativo que se llevó a cabo en el momento del suceso.

Chao, natural de la parroquia abadinesa de Galgao, viajaba acompañado de su mujer, que ha sido identificada como una de las 69 personas que han fallecido a causa del siniestro. De otro modo, su marido resultó herido y tuvo que ser trasladado inicialmente a la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Una de sus dos hijas, la actriz Sheila Chao, confirmó a través de 'Instagram' la situación de sus progenitores. En publicaciones difundidas en la noche del sábado, agradeció la labor de los efectivos policiales y de emergencias implicados en la búsqueda de su madre, que tardó en ser localizada.

También reconoció la labor del personal médico que ha atendido a su padre durante su ingreso en el hospital. Además, Antonio Chao tuvo que ser operado a causa de las lesiones que le provocó el accidente.

Inicialmente, 110 personas fueron hospitalizadas en hasta seis hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha a consecuencia del siniestro. Con datos de las 08:30 horas de este domingo, 1 de noviembre, un total de 31 personas --tres menos que el sábado-- permanecen ingresadas y otras 79 han recibido el alta.