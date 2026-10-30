Calendario laboral de Lugo y su área 2027: días festivos y puentes

La Xunta ha publicado esta semana el Diario Oficial de Galicia (DOG) con la resolución de la Secretaría General de Empleo y Relaciones Laborales que recoge los dos días festivos elegidos por cada concello.

A estas dos festividades locales se suman otras 12 jornadas no laborables de carácter nacional y autonómico. Así, la suma total de días festivos retribuidos y no recuperables es de 14.

Festivos locales en Lugo

Los festivos que disfrutará la ciudad de Lugo en 2027 son los mismos que en el año 2026. De esta forma, se celebrará el Martes de Carnaval y el San Froilán.

Martes de Carnaval : 9 de febrero

: 9 de febrero San Froilán: 5 de octubre, martes

Nacionales y autonómicos

De los restantes 12 festivos de ámbito nacional y autonómico, nueve son de carácter obligatorio y no sustituibles salvo que coincidan en domingo: 1 de enero, Viernes Santo (26 de marzo de 2027), 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

En el año 2027, el 15 de agosto (Asunción de la Virgen) cae a domingo, de tal forma que Galicia lo sustituirá por el 17 de mayo (Día das Letras Galegas).

Los otros tres festivos de carácter nacional pueden ser sustituidos por las comunidades autónomas: el 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, salvo que coincida en domingo; el Jueves Santo (que en 2027 se celebrará el 25 de marzo), que Galicia conserva por tradición; y la elección entre el 19 de marzo y el 25 de julio. La Xunta siempre elige el 25 de julio, Día Nacional de Galicia, pero al coincidir en domingo el próximo año se elige el 19 de marzo (San Xosé).

Por lo tanto, las fiestas del calendario laboral para Galicia en 2027 son:

Año Nuevo : 1 de enero, viernes

: 1 de enero, viernes Día de Reyes : 6 de enero, miércoles

: 6 de enero, miércoles San Xosé : 19 de marzo, viernes

: 19 de marzo, viernes Jueves Santo : 25 de marzo

: 25 de marzo Viernes Santo : 26 de marzo

: 26 de marzo Día del Trabajador : 1 de mayo, sábado

: 1 de mayo, sábado Día das Letras Galegas : 17 de mayo, lunes

: 17 de mayo, lunes Día de la Hispanidad : 12 de octubre, martes

: 12 de octubre, martes Día de Todos los Santos : 1 de noviembre, lunes

: 1 de noviembre, lunes Día de la Constitución : 6 de diciembre, lunes

: 6 de diciembre, lunes Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, miércoles

: 8 de diciembre, miércoles Navidad: 25 de diciembre, sábado

Los puentes de Lugo en 2027

Con esta configuración de festivos, y teniendo en cuenta que el Día del Trabajador y Navidad caen en sábado, estos son los posibles puentes de Lugo en el año 2027:

Puente de Año Nuevo : el 1 de enero cae en viernes

: el 1 de enero cae en viernes Posible puente en Carnavales : el martes es 9 es festivo

: el martes es 9 es festivo Puente por el Día de San Xosé : el 19 de marzo es viernes

: el 19 de marzo es viernes Macropuente por Semana Santa : el jueves 25 y el viernes 26 de marzo son festivos

: el jueves 25 y el viernes 26 de marzo son festivos Puente por el Día das Letras Galegas : el 17 de mayo coincide en lunes

: el 17 de mayo coincide en lunes Posible puente de San Froilán : el 5 de octubre es martes

: el 5 de octubre es martes Posible puente por el Día de la Hispanidad : el 12 de octubre coincide en martes

: el 12 de octubre coincide en martes Puente por Día de Todos los Santos : el 1 de noviembre cae en lunes

: el 1 de noviembre cae en lunes Posible macropuente en diciembre: el 6 de diciembre cae en lunes y el 8 en miércoles

Festivos de la comarca en 2027