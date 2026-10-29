Buscan en Monforte de Lemos (Lugo) a un chico de 15 años desaparecido

SOS Desaparecidos ha emitido una alerta por la desaparición de Diego L., un adolescente de 15 años que fue visto por última vez este miércoles, 28 de octubre, en Monforte de Lemos.

El joven tiene complexión atlética, pelo negro, rizado y ojos avellana. Mide además 1,80 metros de altura.

El aviso de la organización pide ayuda urgente para localizarlo.

Cualquier persona que pueda tener información sobre él puede contactar en el 868 286 726 o en el mail info@sosdesaparecidos.es