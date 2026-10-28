Una ambulancia de Urgencias Sanitarias de Galicia-061.

Una ambulancia de Urgencias Sanitarias de Galicia-061. Shutterstock

Provincia de Lugo

Muere una persona tras ser atropellada en Lugo

El accidente se produjo en las inmediaciones del cementerio de San Froilán

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Una persona perdió la vida tras ser atropellada en el casco urbano de la ciudad de Lugo.

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Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 19:40 horas de este miércoles cerca del cementerio municipal de San Froilán y fue el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el que dio la voz de alarma e indicó que la persona implicada estaba inconsciente.

La central de emergencias avisó a la Policía Nacional y a la Policía Local. La persona falleció en el lugar del accidente.