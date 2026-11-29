Resultados elecciones generales 2026 en la provincia de A Coruña: el PP suma cuatro escaños y el PSOE es el único que sube con tres

Los primeros resultados de las elecciones generales en la provincia de A Coruña, con el 67,31% ya escrutado, dejan al PSOE como el único partido que crece en la provincia.

Suma en estos momentos tres asientos en el Congreso, aunque es el PP el que más escaños consigue, manteniendo los cuatro que ya tenía.

También repite por el momento el BNG, que conserva su diputado.

De todas formas, los nacionalistas y los socialistas se disputan el octavo escaño coruñés, la incógnita de estas elecciones. Ahora mismo, poco menos de mil votos separan al BNG respecto al PSOE para sumar su segundo asiento en la Cámara Baja.

El asiento que en el 2023 fue para Sumar queda, en principio, en mano de alguna de las tres grandes formaciones en Galicia. Ni Vox ni el Frente Amplio logran por ahora representación.

En los anteriores comicios, celebrados en julio del 2023, el PP se llevó cuatro de los escaños coruñeses, dejando al PSOE en dos. Además, el BNG sumó uno y el último asiento fue para Sumar.

Así, pasadas las 22:00 horas de este 29N y con más de la mitad de los votos ya escrutados, el PP concentra el 41,97% de los votos, el PSOE el 27,34% y el BNG el 18,04%.

Con estas cifras, los populares pierden 1,12 puntos porcentuales respecto a las anteriores elecciones y los socialistas pierden 0,78 puntos.

El que más sube en puntos porcentuales es el BNG, que gana 8,01 más, mientras que Vox también experimenta una subida de 3,32 puntos que, de momento, no son suficientes para asegurar representación por A Coruña.

El mapa de la provincia coruñesa es mayoritariamente azul, con el PP ganando en todas las ciudades a excepción de tres: Mugardos, Fene y A Capela.

El PP lidera

Mirando el detalle de los resultados, en la ciudad de A Coruña el PP se lleva el 39,15% de los votos, seguido del PSOE con 28,97% y el BNG con 19,68%.

En la capital gallega, Santiago, el PP también lidera con el 41,34% de los votos seguido del PSOE con 26,21% y con un 22,70% para el BNG.

En Ferrol hay más igualdad entre populares y socialistas.

Los primeros se llevan el 37,09% de los votos mientras que el PSOE tiene 32,94% y el BNG suma el 15,95%.

En la provincia coruñesa ha crecido la participación en estas elecciones como en el resto del territorio español. Aquí, a las 18:00 horas, habían votado ya 633.353 personas, el 68,24% del censo y lo que supone una subida de 12,28 puntos respecto al 2023.