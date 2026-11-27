Kristel, (35 años), candidata del PP al Senado por A Coruña: "Me dio pena que algunos amigos me juzgasen"

La política llegó a la vida de Kristel Testa cuando apenas tenía 22 años. Natural de Valdoviño, el municipio en el que nació y creció, siempre había seguido con interés la actualidad política, pero fue en 2015 cuando recibió una propuesta que terminaría marcando su trayectoria. José Antonio Vigo, entonces alcalde de la localidad, le ofreció incorporarse a su proyecto. Aceptó porque quería aportar sus propias ideas y contribuir a mejorar el lugar en el que había vivido toda su vida.

Desde entonces, la política municipal se ha convertido en una parte importante de su día a día. Testa es concejala del Partido Popular en Valdoviño y ahora forma parte de la candidatura popular al Senado por la provincia de A Coruña como segunda suplente de Marta González Vázquez. Una responsabilidad que, según explica, también ha servido para reforzar el compromiso de todo su grupo local.

Su vida, sin embargo, va mucho más allá de los plenos y las reuniones del partido. Es ingeniera en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto por el campus de Ferrol, aunque su carrera profesional tomó otro rumbo y actualmente trabaja como autónoma en el ámbito de la administración y gestión de bienes de sociedades y empresas. También es madre de una niña de siete años, a quien dedica buena parte de su tiempo, y encuentra en los cafés por el pueblo, las reuniones con sus amigas y la playa algunas de sus mejores formas de desconectar.

En esta conversación con Quincemil, Kristel Testa recuerda cómo fueron sus primeros pasos en política, las reacciones que encontró entre algunas amistades cuando decidió dar el salto, el tiempo que ha tenido que restar a su familia y sus aspiraciones para el futuro de Valdoviño.

¿Cuándo empezó a interesarte la política?

La política siempre ha sido un tema que me ha interesado. En 2015, si no recuerdo mal, surgió la oportunidad de incorporarme al proyecto del entonces alcalde de Valdoviño, José Antonio Vigo, que en paz descanse. Me ofreció unirme y, con unos 22 años, decidí dar el paso. Había nacido y crecido en Valdoviño y tenía ganas de aportar mi visión, mis ideas y plantear propuestas que, en mi opinión, hacían falta en el municipio. Quería ayudar a mejorar el día a día de los vecinos, conservar los servicios que ya funcionan y contribuir a que Valdoviño siguiese creciendo. Me gusta mucho la política local. Para mí, lo primordial es escuchar a los vecinos, reunirme con ellos e intentar dar respuesta a sus problemas e inquietudes. Me incorporé precisamente por eso, porque quería hacer algo más por mi pueblo.

Tu formación, sin embargo, está bastante alejada de la política. ¿Qué estudiaste?

Estudié el grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto en el campus de Ferrol, aunque apenas me he dedicado a ese sector por distintas circunstancias de la vida. Al final acabé trabajando en un campo completamente diferente, relacionado con la administración y gestión de bienes de sociedades y empresas. Actualmente soy autónoma y no me dedico a la ingeniería.

¿Cómo es un día normal en tu vida fuera de la política?

Lo primero es dedicarme a mi hija, que tiene siete años, y a mi familia. Después, en mi día a día como autónoma, toca atender correos electrónicos, llamadas durante toda la jornada y reunirme con gente. En eso encuentro bastantes similitudes con la política, porque estoy continuamente escuchando a personas, sus quejas y sus problemas, e intentando resolver situaciones que muchas veces surgen de manera improvisada. Es algo que comparto con mi actividad política y que me gusta bastante.

"Me dio mucha pena que algunos amigos me juzgasen por entrar en política y por hacerlo en el PP" Kristel Testa, candidata del PP al Senado por A Coruña

¿Cómo reaccionaron tu familia y tus amigos cuando decidiste entrar en política?

Mi familia me apoyó totalmente. Es verdad que ya tenía un familiar que había estado involucrado en política y había sido concejal del Partido Popular en Valdoviño, así que no les resultó demasiado extraño. Con los amigos fue diferente. Hubo gente que me apoyó, pero también otras personas cuyos comentarios me dieron mucha pena. Eran personas que me conocían y que, en el terreno personal, me trataban estupendamente, pero de repente, por entrar en política y por hacerlo en el PP, parecía que dejaba de ser una persona normal. Fueron comentarios que me hirieron y que sinceramente no entendía. Si antes me tratabas de una manera, no comprendía por qué tenía que cambiar nuestra relación por tomar esa decisión. Yo sigo siendo la misma persona, incluso me involucro más por los vecinos de mi pueblo, porque quiero escuchar sus inquietudes e intentar encontrar soluciones.

¿Qué es lo mejor que te ha dado la política?

Sobre todo, la gente que forma parte de nuestro grupo político. Hay personas que ya no están con nosotros, pero me he llevado muchísimas amistades. Al final, lo mejor son las personas que conoces por el camino y los vínculos que acabas creando.

"Lo peor de la política son las horas que le quitas a tu familia y las noches sin apenas dormir" Kristel Testa, candidata del PP al Senado por A Coruña

¿Y qué es lo peor?

Las horas que le quitas a tu familia. Hay noches en las que apenas duermes por problemas que surgen o por dedicarte al partido e intentar cambiar las cosas. Es tiempo que no estás con los tuyos. Afortunadamente, al final lo entienden, que es lo importante, y me apoyan.

¿Cómo te gusta desconectar cuando no tienes trabajo ni compromisos políticos?

Mi principal afición es, curiosamente, algo que también tiene relación con mi actividad política: ir a tomar un café por el pueblo. Muchas veces, en lugar de quedarme en casa, me acerco a algún establecimiento para encontrarme con los vecinos y escuchar lo que me quieran contar. También me gusta mucho quedar con mi grupo de amigas, ir a comer con ellas y pasar tiempo en la playa. Aquí tenemos unas playas fantásticas y es un lugar en el que desconecto muchísimo. Y, por supuesto, también disfruto de estar en casa.

Ahora formas parte de la candidatura del PP al Senado por A Coruña como segunda suplente de Marta González. ¿Cómo recibiste la propuesta?

Me lo trasladó Ivan Dobarro, nuestro candidato en el Partido Popular de Valdoviño. Nos comunicó que alguien de nuestro grupo local formaría parte de la lista al Senado y que, por primera vez en democracia, una persona de Valdoviño estaría en esa candidatura. Hablo en plural porque, aunque finalmente fui yo la escogida, todos lo sentimos de una manera muy especial. Nos sentimos comprometidos y con una responsabilidad todavía mayor para seguir trabajando. Fue algo que nos motivó mucho.

"Me gustaría entrar a gobernar en Valdoviño y que el municipio siga creciendo" Kristel Testa, candidata del PP al Senado por A Coruña

¿Te gustaría dar algún día el salto a la política autonómica o nacional o prefieres seguir vinculada a Valdoviño?

Me gusta mucho trabajar en Valdoviño a favor de mis vecinos. Es donde estoy cómoda y donde quiero seguir aportando, pero eso habrá que ir viéndolo. Nunca sabes qué te puede deparar la vida.

¿Te has arrepentido alguna vez de entrar en política?

No.

"Yo siempre voy con la verdad por delante" Kristel Testa, candidata del PP al Senado por A Coruña

¿Qué es lo que más te decepciona de los políticos?

Las promesas incumplidas y que no se diga la verdad a la gente. Tenemos ejemplos en el Gobierno central e incluso aquí, en Valdoviño, con el alcalde que tenemos. Creo que eso es lo peor que se puede hacer en política: prometer cosas que después no se cumplen y no ser sincero con los ciudadanos.

¿Qué no estarías dispuesta a sacrificar nunca por conseguir un cargo?

Yo siempre voy con la verdad por delante.

¿Qué proyecto personal o sueño te gustaría cumplir y todavía tienes pendiente?

Me gustaría entrar a gobernar en Valdoviño y poder ver cómo sigue creciendo el municipio. Quiero que se hagan proyectos y que se atiendan las necesidades de todos los colectivos, desde la infancia hasta la tercera edad, pasando por la juventud. Aquí nos falta de todo en esos ámbitos y creo que hay mucho trabajo por hacer. Lo primero es conseguir el cambio en las elecciones del 29 de noviembre y después, en mayo de 2027, también en Valdoviño.

"Las promesas incumplidas y no decir la verdad a la gente es lo peor que se puede hacer en política" Kristel Testa, candidata del PP al Senado por A Coruña

Si el PP gana las elecciones generales y Alberto Núñez Feijóo se convierte en presidente del Gobierno, ¿cómo vivirías ese día?

Sería fantástico, porque es por lo que estamos peleando. En mi opinión, necesitamos un Gobierno estable y responsable, con un presidente que gobierne para todos, no como lo que está pasando ahora mismo. Vemos que la cesta de la compra está más cara que nunca, que los alquileres son una barbaridad y que ir a echar combustible se ha convertido en una locura. Nunca había costado tanto llegar a fin de mes. Creo que necesitamos un cambio y que Alberto Núñez Feijóo puede ser el presidente que lo haga realidad.