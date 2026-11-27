Momento de la votación de los Presupuestos de 2027 en el Pleno de la Diputación de A Coruña. Diputación de A Coruña

El Pleno de la Diputación de A Coruña aprobó este viernes los presupuestos provinciales de 2027, con una partida global de 293.995.000 euros, la cifra más alta hasta la fecha en la institución. Las cuentas recibieron los votos favorables de PSdeG-PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños y el voto en contra del PP.

El presupuesto para los 93 ayuntamientos de A Coruña crece en 37,4 millones respecto al de 2026, un 14,6%. El principal programa de inversiones, el Plan Único, arrancará 2027 con 92 millones de euros para obras y servicios, cuatro más que este año.

El aumento de las transferencias corrientes del Estado, que crecen en 31,94 millones, explica la mayor parte de la subida del presupuesto. La Diputación mantiene la deuda cero, resalta la institución, y financiará las actuaciones previstas en 2027 sin recurrir a préstamos.

"Cuando llegamos al gobierno, el Plan de Obras e Servizos era de 25 millones de euros, a los que se sumaron luego pequeños planes finalistas para hacer obras. En los últimos años, el Plan Único destinó a los concellos coruñeses 100,5 millones en 2024, 138 en 2025 e 178 en 2026, con un nuevo modelo que beneficia a todos los concellos y les permite decidir en qué quieren invertir los fondos", señaló el diputado de Economía, José Ramón Rioboo.

El portavoz de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane, incidió en la necesidad de incrementar la partida del área de Vías y Obras. Su homóloga del BNG, Avia Veira, destacó el cambio experimentado por la Diputación con gobiernos progresistas. Y el portavoz del PP, Evaristo Ben, criticó "la baja ejecución de las obras" y la "falta de dirección y estrategia".

Planes sociales y de empleo

La principal partida de los Presupuestos es el POS+2027, que pasa de 88 a 92 millones de euros. La dotación reúne 51 millones consignados en las cuentas del nuevo ejercicio, 32 que la Diputación anticipó en 2026 y 9 reservados para el POS+ Social.

Cada concello podrá decidir qué parte de su asignación dedica a obras y cuál precisa para el funcionamiento de los servicios municipales. Los que opten por financiar gasto corriente podrán recibir por anticipado el 100% de la cantidad solicitada para esa finalidad, lo que les dará liquidez para afrontar las facturas de los servicios básicos.

El POS+ Social pasa de 8 a 9 millones de euros, un 12,5% más, y la partida de Servizos Sociais alcanza los 17,31 millones. Una de las medidas con mayor repercusión es la subida de 14 a 16 euros de la aportación provincial por cada hora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). La Diputación prevé financiar casi 400.000 horas de atención en 2027.

El Plan de Emprego Local (PEL) contará con 17,53 millones de euros, frente a los 16,37 de 2026. El mayor aumento corresponde al PEL-Emprende, que pasa de 6,73 a 7,93 millones. Las lineas destinadas a pymes alcanzan los 4,9 millones y el programa PEL-Concellos contará con 3,62.

Carreteras, cultura, turismo

Los planes provinciales de infraestructuras movilizarán 32,17 millones. La mayoría partida, 22,55 millones, será para la conservación de las vías provinciales.

En 2027 la Diputación prevé rematar la Vía Verde Compostela–Tambre–Lengüelle, de 56 kilómetros, que estará completamente operativa en todo su trazado en primavera.

La partida de Cultura alcanza los 13,65 millones de euros, un 8,42% más, y la de Deportes sube hasta 8,57 millones, un 6,28% más.

Educación contará con 1,90 millones de euros e Igualdad con 2,61. El presupuesto eleva a 9,39 millones los recursos para turismo, comercio y artesanía y aporta al Consorcio Provincial de Bombeiros una consignación que pasa de 5,5 a 6,07 millones.