Néstor Rego, candidato ao Congreso: "Cada deputado máis do BNG sería un escano menos para as dereitas"
O deputado nacionalista apela á cidadanía a votar o 29N para poder exercer unha maior presión en Madrid. "Se do BNG depende, o Partido Popular non vai gobernar. Pero iso tampouco significa que vaiamos dar un cheque en branco a ninguén", asegura Rego
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Néstor Rego (O Vicedo, 1962) leva seis anos no Congreso dos Deputados e este 29N encabeza a candidatura do BNG pola provincia da Coruña. Graduado en Xeografía e Historia e profesor de Lingua e Literatura Galega, é a voz do partido nacionalista e dos seus votantes en Madrid, onde conseguiron, entre otros obxectivos, pactar o traspaso da AP-9 a Galicia.
Pero Rego quere seguir traballando pola comunidade galega, e por iso lle pide á cidadanía que vote ao BNG co obxectivo de que a súa formación teña "máis capacidade de presión" á hora de negociar melloras para os galegos e as galegas. Uns votos, asegura Rego, fundamentais para poñerlle freo á dereita e á extrema dereita, que queren "introducir un proceso de involución nos dereitos sociais e democráticos".
A crise "profunda" da vivenda, o servizo ferroviario de cercanías, o uso galego no Congreso, a Lei do aborto e a transferencia da AP-9 son algúns temas de actualidade sobre os que conversamos co nacionalista, convencido de que o seu partido vai medrar nos próximos comicios: "A xente pode votar con absoluta confianza".
Que balance fai da lexislatura?
Hai cuestións que teñen que ver con investimentos en infraestruturas, particularmente co transporte ferroviario, que foron saíndo adiante: a modernización da liña entre Lugo e Ourense, que está finalizando, e a ampliación de 400.000 prazas na rede de Media Distancia en Galiza que comezou o 15 de outubro. En canto á AP-9, conseguíronse bonificacións de até o 75% e a súa transferencia.
Tamén quedaron cousas no ar que son moi importantes, como a implantación dun servizo de cercanías no noso país. O compromiso que tiñamos da última reunión co Ministerio era que antes de finais de ano sería publicado o estudo previo e que en febreiro se declararían os primeiros núcleos de cercanías.
Con todo, conseguimos introducir na Lei de mobilidade sustentable unha disposición adicional como obriga para calquera goberno que veña no futuro de poñer en marcha ese tren de proximidade no noso país.
Outro asunto moi importante que tamén ficou no ar foi a condonación de 4.010 millóns de débeda, fundamentalmente coa banca privada. Representa o 33%, bastante máis que o 19% de Cataluña, da débeda que ten a administración galega. Estaba en tramitación cando se disolveron as cortes co PP votando en contra, unha cousa difícil de explicar.
Tamén votou en contra da transferencia da AP-9 e do servizo de cercanías. Son medidas que beneficiarían ao conxunto dos galegos e galegas, e quen ten a responsabilidade de gobernar en Galiza posiciónase en contra.
O Goberno, por outro lado, non cumpriu o compromiso que tiña co seu propio electorado de derogar a Lei Mordaza, de derogar íntegramente a Lei laboral do Partido Popular ou de resolver o problema da vivenda.
Fíxose un decreto con medidas de mínimos que son necesarias pero insuficientes, pero aquelas que poderían ter maior eficacia para garantir o dereito á vivenda e empezar a resolver a crise habitacional non están no decreto nin parece que o Goberno teña intención de facelas.
"Imos traballar ata o último momento para que iso implique representación en todas as circunscripcións por dúas razóns: implicaría máis peso político de Galiza en Madrid e cada deputado máis do BNG sería un escano menos para as dereitas"
Néstor Rego, candidato do BNG ao Congreso pola provincia da Coruña
Hai algúns asuntos que quedaron a medias polo adianto electoral. Puidose ter feito máis?
O Goberno puido ter feito máis. Necesitamos máis capacidade de presión, e é o que lle estamos pedindo á sociedade galega: que nos dea máis forza porque iso tamén vai significar máis capacidade non só de conseguir acordos e compromisos senón de obrigar a que se cumpran.
Nun escenario como o que había, no que non hai maioría absoluta e si forzas que son imprescindibles para sacar cousas adiante, esas forzas teñen moita capacidade de presión. O BNG tiña ata agora un deputado e non sempre eramos imprescindibles. Sabemos que imos ter máis.
Aproveitamos esa circunstancia cando se deu, por exemplo nas comisións nas que o voto do BNG foi decisivo. Pero é verdade que quen ten cinco, seis ou sete deputados ten a chave da maioría e polo tanto moita capacidade de presión. Cun deputado e unha senadora conseguimos moitas cousas; pero con tres, catro ou cinco teríamos conseguido moito máis e podemos conseguilo no futuro para mellorar a calidade de vida e o benestar de todos os galegos e galegas.
Falas de que sabedes que ides ter máis dun deputado, e as enquisas dan por seguras os escanos da Coruña e Pontevedra. Que expectativas ten o BNG? Esperades poder formar grupo?
Temos a confianza de que o BNG vai medrar. Todo indica que é unha forza que está crecendo, que cada vez concentra máis apoios de xente diversa.
Canto? Nós imos traballar ata o último momento para que iso implique representación en todas as circunscripcións por dúas razóns: implicaría máis peso político de Galiza en Madrid e cada deputado máis do BNG sería un escano menos para as dereitas, ese bloque reaccionario encabezado polo PP con Vox que quere introducir un proceso de involución nos dereitos sociais e democráticos.
Cal sería o peor escenario no que vos poderiades mover?
Non pensamos en negativo, estamos ilusionados con que o Bloque Nacionalista Galego vai ter un gran resultado, que vai ser moi positivo para o país e polo tanto estamos concentrados no traballo que hai que facer nos días que quedan. Con independencia do que se votase no pasado ou de que poida haber xente decepcionada con certas forzas, isto non pode implicar quedar na casa, porque isto beneficiaría ás dereitas.
Tampouco se nos pode pedir que votemos polo mal menor, porque hai unha alternativa que é sólida, enraizada no país, con capacidade política e de mobilización e totalmente confiable que é o BNG. A xente pode votar con absoluta confianza.
"Non parece probable que haxa un adianto das galegas para antes das municipais, pero si pode acontecer despois. O presidente da Xunta ten a capacidade de disolver o Parlamento no momento no que el considere, e con certeza ese será o momento que lle pareza menos malo para o PP. De calquera maneira, o BNG está hoxe nunha posición clarísima de disputarlle a maioría absoluta ao Partido Popular e que poida haber un goberno diferente en Galiza"
Néstor Rego, candidato do BNG ao Congreso pola provincia da Coruña
Poderían condicionar estos resultados un adianto das eleccións autonómicas? Tedes como cabeza de lista en Lugo e Ourense ás deputadas Olalla Rodil e Noa Presas.
As candidaturas do BNG responden a un criterio moi claro: estamos convencidos de que vai ter unha representación máis importante e polo tanto colocamos ás persoas máis adecuadas para defender a posición política do BNG e do conxunto do país. O traballo político de Carme como Senadora e de Olalla e Noa no Parlamento é recoñecido, e é o mellor aval de cara ao futuro.
Nós procuramos estar preparados para todos os escenarios. Agora veñen unhas eleccións municipais que son tamén moi importantes. Non parece probable que haxa un adianto das galegas para antes das municipais, pero si pode acontecer despois. O presidente da Xunta ten a capacidade de disolver o Parlamento no momento no que el considere, e con certeza ese será o momento que lle pareza menos malo para o PP.
De calquera maneira, o BNG está hoxe nunha posición clarísima de disputarlle a maioría absoluta ao Partido Popular e que poida haber un goberno diferente en Galiza.
Hoxe estamos pensando nas razóns polas que é importante votar ao BNG nas eleccións xerais, por todo o traballo político que hai que facer en Madrid en defensa do país, pero non é menos verdade que un bo resultado para o BNG nestas eleccións é tamén un magnífico punto de partida para enfrontar as municipais e as galegas, nas que o reto é esa mudanza política definitiva.
A crise da vivenda provocou o adianto das eleccións a nivel nacional. Cal é a situación en Galicia e que medidas é preciso tomar?
É unha crise moi profunda, só quen está na situación pode entendelo. É dramático para moitísima xente: alugar unha vivenda é unha odisea en moitos concellos, non só nas cidades.
Hai moitos factores que levaron a iso, como a falta de política de vivenda pública. Dende 2009, o PP non programou vivenda pública; nos primeiros anos beneficiouse das que deixara programadas o BNG dende a Consellería de Vivenda do bipartito, pero no 2015 entregaron dúas e no 2024, cinco.
Esto, unido ao desembarco dos fondos especulativos e á falta de regulación das vivendas de uso turístico, que levou a unha proliferación descontrolada, acabou provocando unha subida de prezos e que para moita xente sexa inviable alugar un piso.
Penso nos mozos e mozas que non poden emanciparse, iniciar un proxecto de vida independente, pero hai tamén xente de máis idade que ten xa un traballo e atopa enormes dificultades para poder alugar.
Que medidas hai que poñer en marcha? As que están no decreto son as mínimas: prohibir os desafiuzamentos, prorrogar dous anos os contratos, controlar a subida... Pero estamos falando de controlar a subida sobre prezos que están xa disparados, co cal non é a solución.
É preciso poñer un tope aos prezos dos alugueres e das hipotecas, poñer a disposición de quen o necesite as 3.000 vivendas baleiras que ten a Sareb e tamén as do Ministerio de Defensa, que se están vendendo en vez de pasalas a Casa 47. Tamén habería que intervir o mercado, expropiar aínda que sexa temporalmente as vivendas baleiras dos grandes fondos especulativos, non do pequeno propietario.
A partires de aquí, habería que impulsar medidas de vivenda pública en réxime de nova construción e de rehabilitación.
"Se os galegos e galegas seguimos pagando peaxes na AP-9 é por unha decisión do PP. Se os usuarios recurrentes pagan menos é por unha negociación que conseguiu o BNG"
Néstor Rego, candidato do BNG ao Congreso pola provincia da Coruña
O BNG chegou a un acordo co PSOE e Sumar para a transferencia da AP-9, pero o PP oponse a ela. Como van as negociacións coa Xunta?
A Xunta non ten nada fundamental que propor, porque a lei está aprobada. Non están negociando o contido da lei orgánica, non é posible facelo nunha comisión mixta. A lei habilita a negociar as condicións concretas en que se produce a transferencia. Por exemplo, a Xunta ten a posibilidade de negociar investimento do estado para melloras que xa o propio Estado tiña perspectivas de facer na AP-9.
A Xunta tamén pode negociar o final da concesión, pero non se vai facer cargo do custo desa decisión porque as consecuencias de todas as decisións que adoptou o Estado mentres foi titular da AP-9 corresponden ao Estado. A Xunta nunca vai ter que pagar un euro da finalización da concesión, sexa por decisión política sexa porque o Tribunal de Xustiza da Unión Europa declara definitivamente que a prórroga que fixo o PP foi ilegal.
Se os galegos e galegas seguimos pagando peaxes na AP-9 é por unha decisión do PP. Se os usuarios recurrentes pagan menos é por unha negociación que conseguiu o BNG.
Foi tamén polémica a regularización das persoas migrantes. Como valoran a medida dende o BNG e que repercusión pode ter en Galicia?
Nós fomos favorables porque non ten sentido ter máis de medio millón de persoas nunha situación de alegalidade ou ilegalidade e en condicións precarias, de economía sumerxida e que favorece a explotación. As razóns son moi claras: unha primeira é humanitaria e a outra é carácter económico. Non é a primeira vez que se produce unha regularización extraordinaria, e o PP fixo algunha delas.
O relato da dereita e da extremadereita do efecto chamada é falso porque a lei establece unhas condicións moi claras de residencia previa e demostrable. Só ten por obxectivo crear un problema político artificialmente para alimentar esa creación do inimigo, non se sabe se externo ou interno, buscando sempre esa división entre as persoas que están nunha situación de precariedade.
Parece que a un traballador que naceu en Galiza que está en precario quen o ameaza é o inmigrante, e non é así. O que hai que buscar son mellores condicións laborais e salariais, vida digna para todo o mundo.
Dende 2023 é posible usar o galego no Congreso, pero o PP liderado por Alberto Núñez Feijóo apuntou a que se chega a gobernar eliminaría esta posición. Cal é a opinión do BNG ao respecto?
Esta terrible contradición do Partido Popular de que quen foi durante 13 anos presidente da Xunta de Galiza se dedique a prohibir e a perseguir o idioma do país que presidiu. É tremendo, difícil de entender. O PP xa votou en contra do uso do galego no Congreso e do uso do galego como lingua oficial na Unión Europea, mais unha vez que está xa oficializado persiste en tentar prohibilo.
Ao fin e ao cabo foi o que fixeron na Galiza co Decreto de Plurilingüismo que dende o 2010 ten prohibido impartir materias como Física e Química, Matemáticas ou Tecnoloxía en galego. Os que falan da imposición do galego están impoñendo o castelán e prohibindo o uso do galego.
Mentres no Senado o BNG conseguiu meter enmendas na Lei de clientela para garantir que as empresas de servizos teñan que atender aos clientes en galego, o PP introduciu unha enmenda para retirar ese dereito. O PP non se corta á hora de ir en contra dos intereses da Galiza votando en contra da débeda, da transferencia da AP-9, da obrigación do servicio de cercanías ferroviarias ou do galego.
Feijóo tamén se pronunciou sobre a Lei do aborto, sinalando que as menores de 16 anos terían que informar aos seus pais. Que vos parece esta proposta?
É unha razón máis para que non poidan gobernar PP e Vox, porque se o fan van recortar en dereitos sociais e democráticos. Van suprimir o Ministerio de Igualdade, van recortar a Lei do aborto, van recortar as pensións... O máis sensato dende o punto de vista de garantir dereitos e de seguir avanzando é optar por forzas políticas que estén nesa mesma chave, como o BNG na Galiza.
"A corrupción é sistémica no Estado español, e por iso afecta ás dúas forzas políticas que se erixiron dende hai varias décadas como dous pilares fundamentais dende réxime do 78 do bipartidismo tradicional (...) O Bloque Nacionalista Galego sempre foi implacable coa corrupción"
Néstor Rego, candidato do BNG ao Congreso pola provincia da Coruña
Refíreste aos retrocesos en dereitos sociais coa dereita. Significa isto que, se se dera o caso, o BNG votaría a favor dunha nova investidura de Pedro Sánchez como presidente do Goberno?
Se do BNG depende, o Partido Popular non vai gobernar. Pero iso tampouco significa que vaiamos dar un cheque en branco a ninguén. Evidentemente, se algunha forza política quere os votos dos deputados e deputadas do BNG, vai ter que comprometerse con Galiza e vai ter que cumprir. Imos poñer sobre a mesa medidas, imos negocialas, e ten que haber compromisos de que saian adiante.
Lémbrome de que hai unha dirixente do PP que foi a primeira que falou de prohibir o galego no Congreso cunha expresión despectiva como "prohibir los pinganillos" cando a nosa lingua non son pinganillos senón a nosa forma de estar no mundo e merece todo o respecto que Cayetana Álvarez de Toledo non ten.
Quere prohibir a nosa lingua, e o seguinte que dixo é que 'a inmigración mal pero regulada ben porque fan falta persoas que traballen nas casas das españolas para que poidan ter fillos'. Esa mentalidade do PP é a que queren trasladar a un futuro goberno, iso é retroceder décadas nos dereitos das mulleres. Temos que traballar para que esa situación non se produza.
A corrupción no PSOE estivo e está no foco. Pode perxudicar á hora de acadar esa maioría progresista? Podería perxudicar incluso ao BNG?
A corrupción é sistémica no Estado español, e por iso afecta ás dúas forzas políticas que se erixiron dende hai varias décadas como dous pilares fundamentais do bipartidismo tradicional. Non é a primeira vez, nin no PSOE nin no PP. Houbo continuidade das estruturas, moitas veces xa corruptas, da ditadura que pasaron ao réxime constitucional e afecta a uns e a outros.
O Bloque Nacionalista Galego sempre foi implacable coa corrupción. Podémonos gabar de que en 44 anos de historia non temos un só caso dun cargo público do BNG condenado por corrupción, algo que non poden dicir nin PP nin PSOE, a quen nós lle esiximos que puxese medidas contundentes e eficaces, así como un programa de rexeneración democrática. O PP sabe moito de corrupción e está inmerso en múltiples casos.
Falabas antes do perigo que supón a entrada da dereita e da extrema dereita para os dereitos sociais. A visita de membros como Vox a A Coruña provocou manifestacións en contra, incluidas de Galiza Nova, e tamén algunha situación de violencia. Como o vedes dende o partido?
É absolutamente lexítimo manifestarse, e especialmente manifestarse para rexeitar posicións que representan discursos de odio, racistas, machistas, xenófobos, homófobos e profundamente antigalegos. Galiza Nova fíxoo e faino sempre de maneira pacífica.
A cuestión previa é se Vox é unha forza política democrática. Quero poñelo en cuestión, porque levou en dúas ocasións ao pleno do Congreso proposicións de lei para ilegalizar ao BNG e as outras forzas soberanistas polo siemple feito das posicións que defendemos.
Unha forza política que quere excluir a representación que pode existir en Galiza, en Cataluña e en Euskadi de forzas propias porque ten unha concepción absolutamente totalitaria ao que debe ser segundo eles España... Non é unha opción que respecte os mínimos estándares democráticos. É lexítimo que haxa contestación fronte a estes discursos de odio.
Néstor Rego, en clave persoal
Que libro recomendarías ler a todo o mundo?
Se mo permites, recomendaría dous. Un clásico que é 'Follas Novas', de Rosalía de Castro, unha poeta universal e tamén a nosa poeta nacional. E doutra muller, Begoña Caamaño, 'Circe ou o pracer do azul', que é unha reinterpretación en chave feminista dun mito clásico. É unha novela magníficamente escrita que paga a pena ler e ademais acabase de homenaxear a Begoña Caamaño.
Que película ou serie poderías ver unha e outra vez?
Un filme clásico que me gusta moito de Billy Wilder é 'Primeira plana'. É divertidísimo e encerra unha crítica política e á manipulación no ámbito do xornalismo que creo que está moito de actualidade. Recomendaríallo ver a todo o mundo.
Se poideses sentar a xantar con calquera personaxe histórico ou actual, a quen elixirías?
Seguramente comería mellor con Álvaro Cunqueiro, que era un experto en gastronomía galega. Eu teño utilizado na cociña un libro de cociña galega del. Pero por outras razóns optaría por comer con Castelao porque seguramente a conversa sería moi interesante.
Cal é o teu rincón favorito de Galicia?
É difícil escoller un. Viveiro, onde desde case sempre viveu a miña familia, é un sitio magnífico. Pero eu escollín vivir en Santiago de Compostela, que creo que é un lugar excepcional e no que é case un privilexio poder vivir.
Que profesión elixirías se non te dedicases á política?
Eu teño a miña profesión, que é a de profesor de Lingua e Literatura, que me encanta. Pero teño que confesar que cando acabei Bacharelato quixen estudar xornalismo, aínda que nese momento non o conseguín porque había que ir a Madrid e non me deron praza ata un mes máis tarde cando xa estaba en Santiago e decidín ficar en Compostela. Case podo dicir que a miña outra profesión sería a de xornalista.