Las personas dependientes del municipio de Arteixo podrán optar a una nueva línea de ayudas destinadas a facilitarles los desplazamientos periódicos para recibir tratamientos especializados. Ha sido aprobado hoy por el pleno municipal.

El Concello podrá conceder subvenciones de hasta 4.900 euros anuales por beneficiario para sufragar los gastos de desplazamiento mediante vehículos de alquiler. La medida pretende dar respuesta a las dificultades que afrontan numerosas familias cuando alguno de sus miembros presenta una situación de dependencia y necesita acudir de manera continuada a centros sanitarios, consultas o instalaciones especializadas para recibir tratamientos que no se encuentran disponibles en su entorno más próximo.

En muchos de estos casos, la frecuencia de los desplazamientos y las características de las personas beneficiarias hacen que el transporte convencional no sea una alternativa adecuada. De esta manera, el Concello busca eliminar una barrera económica para el acceso a este tipo de tratamientos.

La cuantía máxima establecida, de 4.900 euros al año, pretende contribuir de manera significativa a sufragar unos gastos de transporte que, cuando se prolongan en el tiempo, pueden representar una carga económica considerable para las familias. Inés Ramos, concejala de Servicios Sociales ha señalado en el pleno que “el objetivo municipal es que la falta de recursos o las dificultades para organizar los desplazamientos no se conviertan en un obstáculo añadido para quienes necesitan atención especializada” a través de una nota de prensa.

Necesidades de apoyo

El gobierno local considera que la atención a la dependencia no debe limitarse únicamente a los recursos asistenciales o sanitarios, sino que también debe contemplar las dificultades cotidianas que encuentran estas personas para desarrollar su vida y acceder a los servicios que necesitan.

En este sentido, la movilidad constituye un elemento fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades. Las personas con dependencia pueden encontrarse con importantes limitaciones para utilizar medios de transporte ordinarios, especialmente cuando deben realizar desplazamientos frecuentes, recorrer distancias considerables o acudir a tratamientos que requieren unas condiciones específicas de traslado.

El Concello de Arteixo pretende así ofrecer una respuesta práctica a una necesidad real de las familias, poniendo a su disposición un instrumento económico que facilite la conciliación de los cuidados y reduzca el esfuerzo que supone atender los desplazamientos de una persona dependiente.