Fabiola García (Ribeira, 1985) afronta las elecciones generales del próximo 29 de noviembre como número dos de la candidatura del Partido Popular por la provincia de A Coruña, únicamente por detrás de Miguel Tellado. Después de ocho años al frente de la Consellería de Política Social, primero con Alberto Núñez Feijóo y posteriormente con Alfonso Rueda, la dirigente popular ha dejado su responsabilidad en el Gobierno gallego para dar el salto a la política nacional.

Licenciada en Derecho por la Universidade de Santiago de Compostela y con un máster en Derecho Empresarial, García cuenta con una dilatada trayectoria en la Administración autonómica y en la política municipal. Fue teniente de alcalde de Ribeira, directora general de Mayores y Personas con Discapacidad y conselleira desde septiembre de 2018. Ahora afronta un nuevo reto en una candidatura que parte de los cuatro diputados que el PP tiene actualmente en la provincia.

En plena recta final de la campaña electoral, García defiende que España necesita un cambio de Gobierno y reivindica la experiencia de gestión de Feijóo durante sus años al frente de la Xunta. La vivienda, el poder adquisitivo de las familias, las pensiones y la mejora de los servicios públicos son algunas de las prioridades que destaca de su programa. También aborda cuestiones como el futuro de la AP-9, el uso del gallego en el Congreso, las políticas de igualdad y el modelo migratorio que propone su partido.

¿Qué balance hace de la campaña electoral del PP en Galicia y, especialmente, en la provincia de A Coruña? ¿Qué sensaciones está encontrando en sus visitas y encuentros con los ciudadanos?

Llevamos muchos días trabajando intensamente en esta campaña electoral. Hemos recorrido ciudades, pueblos y aldeas, hablando con muchísima gente en la calle, y la sensación general que estamos encontrando es que hay ganas de hacer algo para cambiar por fin el país. Estamos trasladando nuestro programa electoral y pidiendo a los ciudadanos que confíen en Alberto Núñez Feijóo, un presidente que ya conocen muy bien los gallegos porque estuvo al frente de la Xunta durante 13 años.

¿Qué expectativas tiene el PP de cara al 29 de noviembre? Parten de cuatro diputados por A Coruña, ¿se ven capaces de aumentar su representación? ¿Qué resultado considerarían satisfactorio?

Nuestra expectativa es que la gente confíe en el programa del Partido Popular, en el presidente Feijóo y en esa ilusión por cambiar España, reconstruir nuestro país y volver a unir a todos los españoles. Le pedimos a la gente que nos ayude a derribar ese muro que el presidente Sánchez ha construido entre los españoles y que, con esas piedras, empecemos a construir nuevos puentes. En estos momentos tenemos cuatro diputados por la provincia de A Coruña y estamos trabajando por conseguir el mejor resultado posible. Nunca vamos a dejar de trabajar para lograr más apoyos y más confianza.

"El cambio es necesario y nadie mejor que un gallego que ya conocemos para liderarlo" Fabiola García, número 2 del PP al Congreso por A Coruña

Pongámonos imaginariamente en el lunes 30 de noviembre. El PP no alcanza la mayoría y solo puede sumar con Vox. ¿Cómo afrontaría ese escenario? ¿Se sentiría cómoda con esa posibilidad, teniendo en cuenta que Galicia ha tenido mayorías absolutas del PP desde 2009?

Ese escenario no es el que tenemos en mente para el próximo lunes. Lo que queremos es empezar a trabajar cuanto antes en la reconstrucción de nuestro país, conseguir que las instituciones democráticas vuelvan a tener peso, solvencia e independencia. Creo que el presidente Sánchez ha colonizado todas las instituciones y, por lo tanto, hay muchísimo trabajo por hacer. Estoy convencida de que el presidente Feijóo será quien reconstruya España y lidere ese cambio.

En cualquier caso, lo que necesitamos en estos momentos es una persona que sepa gestionar, seria, responsable y honesta, que una a los españoles en lugar de continuar dividiéndolos. Los gallegos hemos depositado cuatro veces nuestra confianza en Feijóo, con cuatro mayorías absolutas, cada una superior a la anterior. Conocemos su buen hacer y estoy convencida de que será capaz de trasladarlo ahora al conjunto de España.

Ha dejado la Consellería de Política Social después de ocho años para incorporarse como número dos a la candidatura por A Coruña. ¿Cómo recibió la propuesta de Feijóo y qué supone personalmente este salto a la política nacional? ¿Se ve formando parte de un Gobierno si el PP gana las elecciones?

Fue el propio presidente Feijóo quien me nombró conselleira de Política Social e Xuventude cuando tenía solamente 33 años. Después de ocho años al frente de esta responsabilidad, con dos presidentes, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, a los que siempre estaré agradecida, creo que cuando uno es llamado a filas debe responder. El reto que tenemos por delante es enorme, porque también lo es el desafío que tiene España.

Asumo esta nueva responsabilidad con la misma ilusión con la que afronté todos los compromisos y retos de la Consellería de Política Social. En cuanto a formar parte de un futuro Gobierno, creo que ahora no es el momento de repartir cargos. No vamos a cometer el mismo error. Estamos en campaña, hay que buscar cada voto y continuar convenciendo a la gente. Haré una gran representación de todos los gallegos desde las Cortes.

"Son cero las viviendas que ha entregado Pedro Sánchez a un gallego" Fabiola García, número 2 del PP al Congreso por A Coruña

El PP ha centrado buena parte de su campaña en pedir un cambio al frente del Gobierno. Más allá de las críticas a Pedro Sánchez, ¿cuáles serían las primeras medidas que aprobaría Alberto Núñez Feijóo si llega a La Moncloa?

Los españoles sabemos que las cosas no pueden continuar como hasta ahora. Nada ha mejorado en estos últimos ocho años. Hemos hablado con muchas personas mayores que nos dicen que no pueden más, que la cesta de la compra está imposible y que se ha incrementado un 45%. Por eso, uno de los compromisos fundamentales de Feijóo es que los ciudadanos recuperen poder adquisitivo. Queremos aplicar un IVA del 0% a productos básicos como la carne, el pescado o las conservas.

También queremos ayudar a los jóvenes a independizarse, facilitarles el acceso a la vivienda y proteger la propiedad privada. Nuestra propuesta contempla que los ocupas puedan ser desalojados en 48 horas. En el caso de las personas mayores, no solamente queremos mejorar su poder adquisitivo, sino también garantizar e incrementar las pensiones. El Partido Socialista intenta meterles miedo, igual que ha hecho con los jóvenes en materia de vivienda, pero Feijóo ha sido muy claro: las pensiones están garantizadas y van a incrementarse.

Otro compromiso fundamental es la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres y la protección de todas las víctimas de violencia de género. Necesitamos pulseras antimaltrato que funcionen, más juzgados especializados y más efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en las calles. Y, por supuesto, tenemos que mejorar nuestros servicios públicos y nuestras infraestructuras. No podemos continuar viajando en tren con miedo. Queremos que el ferrocarril vuelva a ser una referencia a nivel mundial y recuperar la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de los servicios públicos.

Fabiola García posa para Quincemil en la redacción. Quincemil.

La vivienda es uno de los asuntos que más preocupa a los ciudadanos. El PP propone construir un millón de viviendas en España. ¿Cómo se concretaría ese compromiso en Galicia y qué medidas plantea para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda?

El mejor ejemplo de cómo se debe trabajar desde un Gobierno del Partido Popular es el del presidente Rueda. Se ha comprometido a construir más de 4.000 viviendas en Galicia, ya se están construyendo y se entregarán a las personas que más lo necesitan, principalmente a los jóvenes, para que puedan emanciparse. Los jóvenes no pueden resignarse a abandonar la casa de sus padres con más de 40 años. Tenemos que ofrecerles vivienda y apoyo para que puedan encauzar su vida con independencia, incorporarse al mercado laboral y también emprender si quieren montar su propia empresa.

Eso mismo es lo que queremos trasladar al conjunto de España. Pedro Sánchez ha comprometido distintas cifras de construcción de viviendas y, sinceramente, después de escuchar tantos anuncios diferentes, ya no sabemos cuál es el definitivo. Lo que sí sabemos es que son cero las viviendas que ha entregado a un gallego. Nosotros queremos continuar el ejemplo de Galicia y trasladarlo al ámbito nacional. Cuando Feijóo dice que va a construir un millón de viviendas, los gallegos sabemos que cumplirá su palabra.

Además, proponemos medidas concretas para facilitar la compra. Los menores de 40 años podrán beneficiarse de una reducción del IVA del 10% al 4% en la adquisición de una vivienda y tendrán avales del 100%. Cuando un joven quiere comprar una casa, muchas veces el primer obstáculo es que no tiene dinero para afrontar la entrada. Ahí es donde tiene que estar la Administración para echar una mano.

"Los gallegos tenemos que recibir exactamente el mismo trato que vascos y catalanes". Fabiola García, número 2 del PP al Congreso por A Coruña

El PP también defiende un cambio en la política fiscal y una reducción de impuestos. ¿Qué bajadas concretas propone y cómo se traducirían en el bolsillo de las familias gallegas? ¿Cómo garantizaría que no se comprometa la financiación de los servicios públicos?

Como decía, una de las medidas más importantes es reducir el IVA de los productos básicos al 0%, para que las familias puedan recuperar poder adquisitivo y llegar a final de mes con mayor tranquilidad. También queremos facilitar el acceso a la vivienda con esa reducción del IVA del 10% al 4% para los menores de 40 años y los avales del 100%.

Tenemos que continuar ayudando a todas aquellas personas que quieran montar un negocio y crear riqueza. El Partido Popular quiere apoyar a quienes vienen a nuestro país a respetar nuestra cultura, integrarse y trabajar. Se trata de facilitar la actividad económica y ayudar a las familias, sin olvidar que tenemos que seguir mejorando los servicios públicos.

Galicia mantiene varias reivindicaciones pendientes con el Estado. Una de las más importantes es la transferencia de la AP-9 y la gratuidad de sus peajes. ¿Qué posición defenderá el PP si llega al Gobierno? ¿Se compromete a avanzar hacia la gratuidad de la autopista?

Nosotros acabamos de venir de Santiago de Compostela a A Coruña y hemos pagado 8,80 euros. Es muy difícil para muchísimas familias que tienen que desplazarse diariamente para acudir a sus puestos de trabajo asumir ese gasto, porque las cuentas no dan a final de mes. No podemos olvidar a todas esas personas que necesitan utilizar la AP-9 prácticamente a diario.

Lo que no se puede hacer es utilizar esta infraestructura como un arma política mientras se conceden todo tipo de ventajas a otros territorios que son socios del Gobierno de Pedro Sánchez, como el País Vasco o Cataluña. Los gallegos tenemos que recibir exactamente el mismo trato que vascos y catalanes. Lo que reclamamos es igualdad entre todos los españoles.

"No vamos a permitir que nadie se llene los bolsillos a costa de las mujeres maltratadas" Fabiola García, número 2 del PP al Congreso por A Coruña

La provincia de A Coruña reclama inversiones en infraestructuras, conexiones ferroviarias y mejoras en sus comunicaciones. La cuarta ronda, la estación intermodal o las obras de Alfonso Molina son algunos ejemplos, aunque algunas ya están en ejecución. ¿Cuáles serán sus prioridades si consigue el escaño? ¿Qué compromisos concretos puede asumir con los ciudadanos de la provincia?

El compromiso del presidente Feijóo con todos los gallegos está muy claro. Le hemos dado nuestra confianza en cuatro ocasiones y no puede haber un presidente del Gobierno que conozca mejor Galicia, sus necesidades y las reivindicaciones de sus ciudadanos. Alberto Núñez Feijóo las conoce muy bien y sabe perfectamente lo que necesita nuestra comunidad.

Como decía, es fundamental continuar mejorando nuestras infraestructuras viarias y ferroviarias y garantizar que Galicia reciba el mismo trato que el resto de territorios. Tenemos que recuperar la calidad de nuestros servicios públicos y mejorar las comunicaciones para que los ciudadanos puedan desplazarse en mejores condiciones.

El uso del gallego en el Congreso ha generado controversia después de que Feijóo haya planteado eliminar la posibilidad de utilizar las lenguas cooficiales en la Cámara Baja. ¿Comparte esa propuesta? ¿Considera que el gallego debe poder escucharse con normalidad en el Congreso?

El idioma tiene que servir para unir a los españoles, nunca para dividirlos. Desde luego, no considero que en estos momentos sea una prioridad nacional decidir si se utiliza o no el pinganillo en el Congreso. Las prioridades son que los jóvenes puedan independizarse y tener una vivienda, garantizar las pensiones e incrementarlas, que los ciudadanos recuperen poder adquisitivo y que tengamos mejores infraestructuras y servicios públicos.

También es prioritario proteger de verdad a las mujeres, garantizar que las pulseras antimaltrato funcionen y contar con más juzgados y efectivos policiales. Y tenemos que conseguir que las personas que vengan a España lo hagan de manera regular, para trabajar e integrarse.

"Los jóvenes no pueden resignarse a abandonar la casa de sus padres con más de 40 años" Fabiola García, número 2 del PP al Congreso por A Coruña

Feijóo ha planteado eliminar el Ministerio de Igualdad si llega a La Moncloa. ¿Qué modelo de políticas de igualdad defiende el PP y qué papel deberían tener estas medidas en el futuro Gobierno? ¿Considera necesario mantener una estructura ministerial específica?

El presidente Feijóo quiere hacer en España exactamente lo mismo que se ha hecho en Galicia, donde las políticas de igualdad siempre han tenido un peso muy importante. Lo que plantea es que estas políticas formen parte de un ministerio, igual que han estado integradas en la Consellería de Política Social e Igualdad durante mi etapa al frente de ella. Anteriormente también estuvieron vinculadas a otras áreas del Gobierno gallego y han funcionado.

Defendemos la igualdad real entre hombres y mujeres y un feminismo de los hechos, no de pancarta, que es el que llevamos padeciendo durante muchos años. Muchas mujeres hemos tenido que aguantar lecciones de feminismo del que considero el Gobierno más machista de la historia de España. Recordaremos aquella frase del señor Ábalos que pasará a la historia de la infamia: "Soy feminista porque soy socialista".

No vamos a permitir que nadie se llene los bolsillos a costa de las mujeres maltratadas ni que se utilicen pulseras antimaltrato que no funcionen. Se han comprado pulseras en AliExpress y, además, la Fiscalía Europea está investigando esta cuestión. Nosotros queremos dispositivos que funcionen y protejan de verdad, más juzgados de violencia de género y más unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para proteger a las mujeres y velar por el bienestar de todos los ciudadanos.

El debate sobre la inmigración y la regularización de personas extranjeras también ha marcado la campaña. ¿Qué modelo migratorio propone el PP y qué cambiaría respecto a la política del Gobierno de Pedro Sánchez?

Lo puedo decir con el orgullo de ser gallega. Muchos gallegos tuvieron que emigrar y marcharse a otros países, donde siempre nos recibieron con los brazos abiertos. Exactamente igual queremos hacer nosotros con todas las personas que vengan de fuera a Galicia o a España, pero siempre que lo hagan para respetar nuestra cultura y nuestras tradiciones, integrarse y trabajar.

Hay comportamientos que no son admisibles. La semana pasada visité distintos establecimientos de Santiago de Compostela regentados por jóvenes dominicanos que llegaron a la ciudad, alquilaron sus locales, los reformaron y pusieron en marcha sus propios negocios. El miércoles de huelga, en su derecho, decidieron abrir sus establecimientos y trabajar. Sin embargo, llegaron piquetes de la CIG encapuchados, reventaron los locales y los amenazaron.

Eso sí que no es admisible en un país. A todos esos jóvenes que vienen a trabajar, prosperar y crear riqueza los vamos a proteger siempre.

"No considero que sea una prioridad nacional decidir si se utiliza o no el pinganillo en el Congreso" Fabiola García, número 2 del PP al Congreso por A Coruña

Después de ocho años al frente de Política Social, ¿qué considera que ha hecho bien la Xunta en materia de dependencia y qué queda pendiente? ¿Qué papel debería tener el Gobierno central para mejorar la financiación de estos servicios?

Durante estos ocho años he tenido el mejor ejemplo de lo que debe ser un presidente y un gestor público: una persona seria, responsable y que pone por delante el bienestar de su comunidad. Lo vimos durante la pandemia. En el momento más difícil de la historia de España y de Galicia, cuando todos los ciudadanos estaban encerrados en sus casas para protegerse de un virus, Feijóo se puso al frente del operativo, convocó un comité clínico y asumió personalmente la dirección de la respuesta. Eso es lo que debe hacer un presidente del Gobierno en una situación de crisis: ponerse al frente.

En Política Social hemos avanzado muchísimo. Hemos puesto en marcha nuevas plazas residenciales para las personas mayores, construido y abierto las siete residencias de la Fundación Amancio Ortega en las principales ciudades y creado más de 500 plazas repartidas por el rural. Ahora tenemos un nuevo plan que contempla otras 25 residencias para continuar atendiendo las necesidades de una población gallega cada vez más envejecida.

También hemos creado miles de plazas de atención a personas con discapacidad y reducido los trámites burocráticos para valorar sus necesidades. Otra de las grandes referencias de Galicia es la gratuidad de las escuelas infantiles, una medida que inició el presidente Feijóo y que continuó y amplió Alfonso Rueda. Queremos que todos los padres y madres puedan llevar a sus hijos a una escuela infantil gratuita, sin tener que mirar cuánto dinero tienen en la cuenta a principios de mes para saber si pueden pagarla.

Pedro Sánchez se comprometió a financiar esa gratuidad en toda España, asumiendo el 50% del coste, pero fue otro compromiso que quedó guardado en un cajón. En estos momentos, la Xunta está destinando 650 millones de euros para garantizarla. También hemos trabajado en el apoyo a las familias con la Tarxeta Benvida de 1.200 euros, la gratuidad de las escuelas infantiles y la educación pública y universitaria. Ese es el camino que debemos seguir: apoyar a las familias y a los jóvenes y garantizar el respeto y la atención que merecen nuestros mayores.

Hace apenas unas semanas habría afrontado los lunes en el Consello de la Xunta (la entrevista se realiza un lunes) junto al presidente Rueda y el resto de conselleiros. Ahora le toca recorrer calles y participar en actos de campaña. ¿Cómo está llevando este cambio de rutina?

La verdad es que no he tenido mucho tiempo para pensarlo. He cambiado las reuniones del Consello de la Xunta por recorrer calles y ciudades, repartir información del Partido Popular y, sobre todo, dar a conocer a los gallegos el proyecto de Alberto Núñez Feijóo.

Aunque siento cierta morriña de la Consellería de Política Social, tengo muchísima ilusión por llevar el proyecto del Partido Popular y del presidente Feijóo a todos los rincones de Galicia, conseguir que llegue a los ciudadanos y continuar trabajando por ese cambio que España necesita.

"Cuando Feijóo dice que va a construir un millón de viviendas, los gallegos sabemos que cumplirá su palabra" Fabiola García, número 2 del PP al Congreso por A Coruña

¿Qué le diría a un ciudadano de A Coruña que está descontento con los últimos ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, pero que todavía duda de si votar al PP? ¿Por qué debería confiar en el proyecto de Alberto Núñez Feijóo?

Le diría que el cambio es necesario y que, sea de la formación política que sea, debe tener como prioridad ese cambio en España. Nadie mejor que un gallego al que ya conocemos para liderarlo. La alternativa es Alberto Núñez Feijóo porque conocemos su capacidad de gestión, su buen hacer y su responsabilidad.

El presidente Feijóo lo ha dejado todo por su país y creo que ahora es el momento de que los gallegos y los españoles lo respalden y lo apoyen. Estoy convencida de que será un gran presidente del Gobierno.

Ángeles Vázquez ha asumido sus responsabilidades al frente de la Consellería de Política Social tras su salida. ¿Ha mantenido el contacto con ella durante estas semanas para ponerse al día?

La verdad es que tengo un contacto permanente con ella, y no solamente en el ámbito de la Consellería de Política Social. Ángeles es una compañera, es una amiga y una compañera del Consello de la Xunta de Galicia, con lo cual tenemos una relación excelente. Además, estos días estamos coincidiendo muchísimo también en la campaña electoral.