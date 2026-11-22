Ana Alvite (PSOE), enfermeira candidata ao Congreso pola Coruña: "A política nutre o meu traballo no hospital"
A secretaria xeral das Xuventudes Socialistas de Galicia pide o voto de todas as persoas mozas para non perder os dereitos acadados e poder levar ao Congreso dos Deputados a voz do sector sanitario
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Enfermeira por vocación, atopou na política e no PSdeG unha porta a través da que loitar polas causas sociais que a moven. Ana Alvite (2001, Ribeira) é a secretaria xeral das Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG) dende o pasado mes de xullo e vai como número 3 nas listas do PSOE do Congreso pola provincia da Coruña para o próximo 29N
Natural de Aguiño, a vida de Alvite transcorreu no concello de Ribeira ata que foi a estudar o Grao en Enfermaría na Universidade de Santiago de Compostela (USC). Non obstante, regresou á comarca e traballa dende hai tres anos como enfermeira no Hospital da Barbanza, onde leva un ano no Servizo de Quirófano.
A socialista confesa que sempre tivo inquedanzas sociais e que se afiliou ao partido cando fixo 18 anos. "Nese momento constituímos a agrupación das xuventudes socialistas e cando marchei a estudar cambieime de organización para a de Santiago, onde fun secretaria xeral", explica Alvite, que dende 2025 forma parte da Executiva Nacional do PSdeG.
A súa vinculación coa política vai máis alá: foi como número 12 nas listas ás eleccións galegas en 2024 e segunda na candidatura socialista no concello de Ribeira, aínda que non saiu elixida en ningún dos casos. Agora da un paso máis e opta a converterse en deputada en Madrid, a onde quere levar a voz do sector sanitario e das mulleres novas.
Para iso, pide o voto dos mozos e das mozas, apelando a loitar para manter os dereitos acadados.
Que foi o que te animou cando fixeches 18 anos a implicarte na política?
Supoño que como a todo o mundo, ou como á maior parte da xente que se afilia ao partido socialista, todas esas causas sociais que te removen por dentro e que non te deixan pensar noutra cousa, como as desigualdades, sobre todo na igualdade entre homes e mulleres que todas queremos conseguir.
Todo iso fai que te movas. E houbo alguén que se fixou e me dixo que podía comezar a militar nun partido. Vin todas as opcións e a que máis ía comigo era o Partido Socialista.
Como fas para compaxinar a túa carreira como enfermeira coa política?
É moi difícil e moi sacrificado porque na sanidade pública as persoas que non temos unha praza fixa temos unhas condicións complexas. Eu teño os horarios de forma semanal, nin sequera sei no mesmo mes cal é o meu turno, algo que teño que compaxinar coa acción política.
E non é sinxelo porque todos os que nos movemos na xuventude socialista temos uns horarios moi diferentes. É unha tarefa que non é para nada doada, pero tamén é moi recompensada de forma persoal e anímica pensando en que eses cambios que queremos para a mocidade se convertan en realidade grazas ao Partido Socialista de Galicia.
"Si que tiven apoio sempre (por militar), pero non é algo sinxelo para un pai ou para unha nai, sempre pensan que estás exposta a moitas cousas. Que o estás"
Ana Alvite, número 3 nas listas do PSOE do Congreso pola provincia da Coruña
Esta implicación que tes dende hai sete anos levoute a recibir algunha crítica ou comentario negativo?
En xeral non. Sendo muller e sendo moza, sempre tes máis papeletas de que che fagan algún tipo de crítica, porque ao final e coma sempre as que máis sufrimos neste tipo de casos e nas exposicións públicas somos as mulleres.
No meu caso, exceptuando certo comentario nas redes sociais que che pode facer calquera bot ou persoa chea de odio, pouco máis. Nese aspecto, de momento, teño bastante sorte.
E recibiches apoio por parte das túas amizades e familia á hora de decidir militar e entrar no Partido Socialista?
Sempre é unha situación complexa para a familia e para as amizades porque te compromete a situarte no punto de mira moitas veces. Si que tiven apoio sempre, pero non é algo sinxelo para un pai ou para unha nai, sempre pensan que estás exposta a moitas cousas. Que o estás. É comprensible.
Quen é o teu ou a túa referente político?
Dende que era moza, o meu referente era Zapatero. Sempre me emocionaban moitísimo os seus discursos e toda esa capacidade de transmitir o que queríamos os mozos e as mozas nese momento: ese matrimonio igualitario, esa igualdade entre homes e mulleres, ese acabar co discurso do odio...
Agora tamén o transmite Pedro Sánchez, pero o primeiro chamamento dunha persoa política foi o de Zapatero.
"Creo que son un perfil necesario en Madrid. Para coñecer a sanidade necesítase ter a xente dentro, que poida defenderse, e dende moi moza estou metida ata o fondo non só na política municipal senón tamén autonómica, defendendo os intereses dos mozos e mozas de Galicia"
Ana Alvite, número 3 nas listas do PSOE do Congreso pola provincia da Coruña
Fuches na candidatura como número 2 por Ribeira, e no 2024 como 12 na lista para a Xunta. Agora vas nunha candidatura nacional. Dache vertixe?
É un salto bastante grande. Estou moi contenta de que tanto as miñas compañeiras das Xuventudes Socialistas de Galicia como o PSdeG apostaran por min unha vez máis.
Creo que son un perfil necesario en Madrid. Para coñecer a sanidade necesítase ter a xente dentro, que poida defenderse, e dende moi moza estou metida ata o fondo non só na política municipal senón tamén autonómica, defendendo os intereses dos mozos e mozas de Galicia.
Como recibiches a noticia de que o PSdeG pensaba en ti para incluirte na lista?
Foi canto menos sorprendente. Para min foi unha alegría moi grande. Estaba traballando nese momento. Estaba lavada en quirófano e colleume o teléfono unha compañeira, xa nos enteramos alí. Foi unha sorpresa moi agradable para todos, porque os meus compañeiros do hospital apóianme un montón.
Que supón para ti esta responsabilidade?
Supón moita presión para unha persoa moza que non está acostumada a este nivel de responsabilidade. É dificultoso, pero tamén me enche de orgullo poder levar esta responsabilidade da nosa xeración ao Congreso dos Deputados.
Tanto para min como para as Xuventudes Socialistas é un orgullo poder contar non só comigo senón tamén con máis compañeiras mozas coma min nas listas do PSdeG ao Congreso dos Deputados porque estamos seguras de que imos levar alí todo o que necesita a mocidade. A nosa prioridade fundamental é a vivenda.
Cres que a mocidade está implicada en política?
Si, cada vez máis porque hai moitas persoas mozas que cada vez están máis descontentas con algunha situación que viven. Os mozos e as mozas galegas non podemos soportar máis a situación á que nos leva a Xunta, que nos afoga constantemente en todos os ámbitos: non temos vivenda, non temos un transporte digno, a educación cada vez que teñen oportunidade recórtana...
Cada vez a mocidade participa máis en política. Si que é certo que moitas persoas mozas tiran para a extrema dereita pola desinformación, pero tamén hai moitas persoas mozas, e diso fálase menos, que estamos moi comprometidas coas causas sociais e coa esquerda deste país.
"(Se saio elixida) sería un pouco doloroso non poder seguir exercendo, pero sería algo temporal porque ao que me quero adicar realmente é á enfermaría. Unha etapa política nutriríame moito"
Ana Alvite, número 3 nas listas do PSOE do Congreso pola provincia da Coruña
É a vivenda a vosa maior preocupación?
A vivenda é a maior prioridade agora mesmo. Sen vivenda non podemos emanciparnos, non podemos crear a nosa vida.
A vivenda foi precisamente o levou a un adianto das leccións. Cres que foi acertada a decisión de Pedro Sánchez?
Si, foi totalmente acertada. Necesitabámolo todos os mozos e as mozas do país, e tamén as persoas maiores que tampouco poden permitirse unha vivenda coma no caso de Mari Carmen.
Comentabas que era importante levar ao Congreso un perfil sanitario coma o teu. A nivel nacional hai protestas, e a nivel autonómico tamén hai queixas polas listas de espera, por exemplo. Como vives esta situación?
Como enfermeira dun hospital comarcal podo dicir que somos os que máis sufrimos este tipo de situacións. A nivel contratos laborais non temos tanta dificultade porque somos menos persoas para traballar aí, pero os contratos son temporais e non sabemos o que vai pasar con nós ao día seguinte porque non temos un horario fixo. E os médicos teñen que facer gardas infinitas, é insostible.
Que solucións habería que poñer sobre a mesa ao respecto?
Habería que facer unha bolsa de contratación limpa, que se poida facer de máis meses. Eu traballo no quirófano e mesmo se levo un ano, fanme contratos mes a mes. Aínda que sexas unha persoa con contratos temporais, podían ser de longa duración.
Ademais, tamén se deberían reducir as gardas dos médicos a 17 horas e buscar prazas e mellores condicións, como un aumento salarial.
As enquisas apuntan a que os votos ao PSdeG poderían baixar, aínda que a estimación de voto podería ir en aumento. Que expectativas tes cara o 29N?
Penso que, como pasou nas anteriores eleccións, o 29 de novembro o Partido Socialista vai volver sorprender e vai volver gobernar.
No teu caso, se saes elixida deputada, terías que deixar a túa profesión. Como plantexas ese momento?
Non me parara moito, pero si que o vexo como unha oportunidade moi grande de seguir formándome profesionalmente. Ao final, a política nutre o teu traballo no hospital. Sería un pouco doloroso non poder seguir exercendo, pero sería algo temporal porque ao que me quero adicar realmente é á enfermaría. Unha etapa política nutriríame moito.