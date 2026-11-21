Mario Figueira (24 anos), candidato do BNG ao Senado pola Coruña: "Non quero vivir da política"
Este profesor de pandeireta é o responsable comarcal de Erguer e cursa o dobre grao de Bioloxía e Química da UDC mentres se mantén activo na militancia do Bloque Nacionalista Galego, comprometido coa defensa dos dereitos humanos: "Na Galiza non compramos os discursos de odio"
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Mario Figueira (24 anos) é profesor de pandeireta, estudante do dobre grao de Bioloxía e Química na Universidade da Coruña (UDC), responsable comarcal do sindicato estudantil Erguer e número 3 do BNG ao Senado pola provincia da Coruña de cara ao 29N. Un mozo activo, comprometido e disposto a loitar polos dereitos acadados e contra o discurso "de odio" da extrema dereita.
Natural de Vimianzo, chegou á Coruña cando era pequeno e medrou na cidade herculina, onde imparte clases de pandeireta para o concello e asociacións coma Donaire ou do municipio de Cambre. Unha labor que alterna cos seus estudos e coa militancia no BNG, a onde chegou hai tres anos convencido de que era o lugar desde o que defender a clase traballadora e os dereitos humanos.
Militante en Galiza Nova, Figueira participa de forma activa en actos do nacionalismo galego como os que se celebrarán o luns ás 20:00 horas na cúpula do parque de Eirís sobre mocidade ou o evento central do partido na comarca, que será o xoves 26 á mesma hora en Palexco.
Non obstante, días antes fíxonos un oco para conversar sobre as súas aspiracións e todo o que considera polo que se debe loitar na política, facendo especial fincapé nas necesidades e reivindicacións da xente moza coma el, que manda folgos á militancia do BNG.
"Isto sácase a base de saír á rúa, de moita xente que traballa e pon o seu corpo. Non somos un partido de grandes niveles económicos, temos a moitísima militancia e xente implicada que pon o valor humano, que é o que fai grande o BNG", asegura este mozo, que pide que ninguén quede sen a súa papeleta do Bloque Nacionalista Galego.
Cando te empezaches a interesar pola política?
Comecei a interesarme pola política a raíz de entrar na universidade. Había un ambiente moi crítico, con moita xente falando e opinando. Vía como a mocidade tiñamos críticas, e un grupo de amigos decidimos dar un paso para organizarnos e buscar solucións. Decidimos que a liña que máis se aproximaba ao que defendíamos, aos dereitos humanos e á defensa da clase traballadora era o BNG, así que demos o paso de militar nas xuventudes.
Entón foi a universidade á que te achegou ao BNG.
Xa tiña antes algunhas inquedanzas acerca da política, pero foi a universidade a que me xerou a conciencia crítica para dar o paso.
Que che din no teu ámbito familiar ou de amizades porque esteas tan implicado na política e no sindicalismo?
Dinme que me centre en estudar antes de loitar polos meus dereitos (rí). Fóra bromas, a miña familia está orgullosa de que defenda os dereitos humanos, como eles me inculcaron, e gran parte dos meus amigos, como gran parte da xuventude deste país, somos parte activa ou votantes do Bloque e tamén están contentos e orgullosos desa defensa e dese avance de posturas respecto a outras involucións.
Recibiches algunha crítica por esta implicación?
Están os míticos comentarios de 'non te metas aí que vas saír mal parado' ou 'vanche dar unha malleira'.
Nos últimos anos co avance da extrema dereita tamén tes moitos comentarios en redes sociais, a veces de ameazas. Vives con esa incerteza de saber que pasa, pero todo o bo e o que significa defender os dereitos humanos está por riba desa serie de comentarios e non me amedrentan, fanme máis forte para seguir defendendo os nosos dereitos.
"Creo que todos no nacionalismo temos que admirar a Beiras como gran orador e gran político, mais tamén admiro moitísimo a Noa Presas e a Olalla Rodil como persoas que fan política dende a base, dende o máis cercano e falando para a xente do común. Tamén a Castelao, que foi o gran político da Galiza"
Mario Figueira, candidato nº3 do BNG ao Senado pola Coruña
Como recibiches a noticia de que o BNG pensaba en ti para ir como número 3 ao Senado pola provincia da Coruña?
As candidaturas no BNG fanse de forma diferente ao resto dos partidos. As asembleas de cada zona propoñen candidatos, e a min contactáronme varios compañeiros para dicirme que me ían propoñer polo traballo que estaba realizando. Estou moi agradecido, non esperaba chegar a isto.
Estaba traballando e xusto me chegou o comentario de que ía ir de terceiro na lista no Senado. É unha grande responsabilidade e unha emoción ver que todo o que traballas no día a día na militancia se ve recompensado de certa maneira. É unha alegría.
Darías así o paso da política local á nacional. Dache vertixe?
É moita responsabilidade mais sei que no caso de ir non estaría só, senón que iríamos cun equipo con moitísima xente. O BNG é unha fronte asemblearia e non é un traballo individual, senón colectivo de todas as asembleas e militantes. Sinto a responsabilidade de falar en nome de todos, pero sei que van estar aí arroupándonos e que somos miles de persoas ás que estamos nunha mesma loita.
Comentas que é unha forma de recompensar o traballo feito dende a militancia. En que tipo de actos participas ou que tipo de actividades fas?
Nós facemos o traballo sucio, de estar día a día, de chegar a novas capas da sociedade. Recordo as miles de horas que dedicamos a poñer cartaces, a facer reparto nos centros de ensino, a preocuparnos polas problemáticas de cada barrio, de cada comarca, de cada zona.
O que levo moi dentro son as asembleas onde nos reunimos toda a xuventude crítica que nos molestamos por dar solucións a este mundo. Son moitas horas de militancia, debatindo sobre posturas.
Estás estudando o dobre grao de Bioloxía e Química. Ves o teu futuro noutro sector, ou incluso na política?
Non quero vivir da política, hai moita xente no BNG que non aspira a vivir da política. Ao único que aspiramos é a defender os dereitos das traballadoras e traballadores como sexa. Agora reclámanme para facer este traballo e eu acepto facelo.
Cada un de nós temos as nosas aspiracións persoais no noso traballo, no noso día a día. Son unhas aspiracións moi humildes da miña parte. Ogallá o día de mañá acabar a carreira e poder dedicarme profesionalmente ao laboratorio, á investigación ou a calquera empresa siderúrxica, porque o metal é o que me mola.
Tes algún referente no mundo da política?
Creo que todos no nacionalismo temos que admirar a Beiras como gran orador e gran político, mais tamén admiro moitísimo a Noa Presas e a Olalla Rodil como persoas que fan política dende a base, dende o máis cercano e falando para a xente do común. Tamén a Castelao, que foi o gran político da Galiza e vai traspasar sempre a todas as xeracións de galegos que sigan cara adiante.
"A mocidade ve como se conseguiron unha serie de dereitos que agora se están poñendo en dúbida e non queremos que se volva a ir para atrás nin volver a loitar polos mesmos dereitos que xa conseguiron os nosos pais ou os nosos avós. Nós non imos permitir que iso se poña en dúbida nin que se retroceda"
Mario Figueira, candidato nº3 do BNG ao Senado pola Coruña
Comentábasme que te moves nun ambiente no que a xuventude está interesada na política e no sindicalismo. É algo xenérico? Infórmase realmente a xente nova?
Hai de todo. Hai moita xente á que lle da igual, e moita outra á que lle interesa porque saben que veñen anos difíciles nos que debemos informarnos sobre como solventar o noso futuro.
As redes sociais conseguiron democratizar moitísimo o acceso á información e o acceso á vida política. Hai moitos rapaces que a día de hoxe se informan a través de redes sociais da política ou de como son os programas electorais de cada partido.
Hai moita xente interesada, ou polo menos nós dende Galiza Nova A Coruña nos últimos meses e anos vemos un medre da militancia e de xente que se interesa polas políticas e por dar resposta ás problemáticas do mundo.
Falas das redes sociais como democratizadoras da política. Non existe nelas certo risco, que axudan a expandir o discurso da extrema dereita?
Si, como cada un dos apéndices do sistema capitalista as redes sociais tamén cumplen unha función para espallar as ideas do capitalismo. Os seus algoritmos axudan moitísimo máis ás posturas fascistas que veñen a defender ese ultraliberalismo conservador ou ese neoliberalismo.
Os algoritmos traballan moi ben arredor disto porque tamén lles interesa aos seus propietarios, pero achegan moitas posturas e unha democratización que tampouco tiñamos. Antes tiñamos que formarnos en base a poder acceder a un ensino, e agora mesmo temos a capacidade de poder informarnos nun clic, e tamén de chegar a moita xente.
Cales son as principais preocupacións da xente da túa idade, e que deberían ter en conta os políticos á hora de xestionar?
O noso futuro é o que está en xogo. O tema da vivenda é principal, nos últimos meses veu a mobilizar moitísima xente moza, moita máis que no resto das xeracións. Nós temos un problema moi grande co acceso á vivenda, coa nosa emancipación e con conseguir traballos con salarios estables ou que non sexan explotadores.
Estes serían os grandes puntos a nivel económico, mais hai outro punto a nivel de dereitos. A mocidade ve como se conseguiron unha serie de dereitos que agora se están poñendo en dúbida e non queremos que se volva a ir para atrás nin volver a loitar polos mesmos dereitos que xa conseguiron os nosos pais ou os nosos avós. Nós non imos permitir que iso se poña en dúbida nin que se retroceda.
É un tema de conversación entre vós? A sanidade e a educación pública, o dereito ao aborto... preocupa no voso día a día?
Si. Eu son gai e móvome nos círculos LGTB, e existe unha preocupación moi grande. Cando se pode palpar que certa xente podería chegar ao poder, vemos que non é como a dereita dos últimos anos, conservadora no tema económico, senón que tamén o é en canto aos nosos dereitos.
Como persoa gai que o sofre, falo destes temas con persoas trans ou lesbianas e botamos as mans á cabeza. Podemos perder moitos dereitos como por exemplo os dereitos ao matrimonio igualitario, a abortar no caso das mulleres, a acceder á sanidade e aos tratamentos de hormonación no caso das persoas trans...
É bastante preocupante e á xente isto chégalle porque son as súas veciñas, as súas amigas e as súas persoas de confianza as que se están poñendo en xaque.
"(Para o 29N) teño unhas expectativas moi altas porque creo que Galiza é un pobo digno, temos a xente moi intelixente, moi formada e non nos deixamos levar por estes discursos rancios e de privación de dereitos"
Mario Figueira, candidato nº3 do BNG ao Senado pola Coruña
Participaches o pasado 21 de outubro na protesta contra o acto do líder de Vox, Santiago Abascal, na praza de María Pita e denunciaches que fuches unha das persoas agredidas. Levoute o acontecido a repensar algo ou empúxate a seguir cara adiante?
A manifestación contra os fascistas de Vox transcorreu con normalidade e nós fomos completamente pacíficos. Pero chegou un momento no que a Policía comezou a empurrar ás nosas compañeiras e as nosas militantes, sobre todo as estudantes, ás persoas máis novas, porque saben que teñen máis forza ca elas. Díxenlles que por favor que parasen e arreoume un golpe na cara que me dobrou completamente as lentes.
Repensei moitas cousas, incluso se seríamos capaces de cambiar algo tendo unhas forzas de seguridade do estado que ían defender completamente o contrario, que nada cambiase. Nese momento díxenme que había que seguir con máis forza. Moitos compañeiros animáronme a estar forte nese ámbito e creo que temos que traballar na derogación da Lei Mordaza e dos abusos policiais, avanzando nunha verdadeira democratización.
As enquisas apuntan a que o BNG sube en canto a estimación de voto. Que expectativas tes ao respecto?
Nos últimos anos, na Galiza nas eleccións xerais sempre gaña o voto da esquerda e imos ter un pobo digno que lle vai poñer freo á política do odio e á maneira de facer política de gasear o Congreso dos Deputados. Teño unhas expectativas moi altas porque creo que Galiza é un pobo digno, temos a xente moi intelixente, moi formada e non nos deixamos levar por estes discursos rancios e de privación de dereitos.
Xa o imos vendo nas últimas eleccións, que na Galiza non compramos eses discursos do odio, esa maneira de facer política embarrada como queren vender. Hai moito sentidiño na Galiza e nese sentido temos que poñer todo para que haxa unha forza material real que poida frear ese auxe da extrema dereita e que lle diga á dereita extrema que por aquí non é.