Estamos ya a pocas semanas de la Navidad y los pueblos y ciudades ya están engalanados a la espera de poder encender sus luces para alegrarnos estas fiestas. En Betanzos esto ocurrirá el próximo viernes, 27 de noviembre y contará con música y chocolatada para todos los niños y niñas de los colegios Nosa Señora de Atocha y Vales Villamarín, que cursen desde Infantil hasta sexto de Primaria.

El Ayuntamiento encenderá su Navidad el viernes 27 de noviembre, a las 19:00 horas, en la plaza García Naveira. El encendido de la Navidad betanceira, que un año más será un referente en toda Galicia, estará a cargo de la Asociación Xóvenes do Pobo, que celebra este año su 50 aniversario.

Coincide, además, con el fin de los trabajos de instalación del alumbrado en la plaza García Naveira, que este año cuenta con nuevos elementos protagonistas: una campana gigante en el atrio de San Domingos y un túnel de luz en el centro de la plaza. Además, figuras de bienvenida reciben a los visitantes en la entrada de la Porta da Vila, el acceso al casco histórico.

Concurso Ferrero Rocher

Betanzos es el pueblo gallego finalista del concurso “Juntos brillamos más” de Ferrero Rocher. Por lo tanto, si resulta ganador, la marca realizaría una iluminación especial en una plaza o espacio del casco histórico y habría un segundo encendido el 16 de diciembre. La alcaldesa, María Barral ha explicado en nota de prensa que "las dos cosas tienen mucho que ver, pero no son lo mismo", e insistió en que, gane o no el concurso, "Betanzos seguirá siendo un referente en Navidad".

La votación del concurso sigue abierta hasta el 30 de noviembre, cuando se decidirán las 5 localidades que pasarán a la final entre los 17 municipios de toda España que compiten en la actualidad. De pasar esta fase, Betanzos pasaría a la final del 5 al 30 de noviembre al 7 de diciembre; y a la final con otra localidad desde el 7 de diciembre al 14 de diciembre, día en el que se conocerá al ganador.