Destrozos causados en el asalto a la gasolinera de Cecebre, en Cambre. Cedidas

Tres encapuchados asaltan con palos una gasolinera en Cecebre (A Coruña) y se llevan 1.700 euros

Tres personas encapuchadas asaltaron este martes por la noche la gasolinera de la empresa Cetanoil ubicada en el lugar de Quintán en Cecebre, Cambre (A Coruña), de donde se llevaron unos 1.700 euros en metálico y boletos de Lotería Nacional y algunos artículos a la venta.

La Guardia Civil investiga el asalto, ocurrido a las 22:30 horas y denunciado por la gerente de la gasolinera poco después al presenciarlo a través de las cámaras de vigilancia. No hubo daños personales en el suceso, aunque sí destrozos en el establecimiento.

Los ladrones irrumpieron en la gasolinera cuando estaba solo un empleado en su turno de trabajo. Armados con palos y una pata de cabra de hierro causaron daños en el mostrador rompiendo artículos para asustar al trabajador, al que le obligaron a entregarles el dinero de la caja.

Gasolinera asaltada en Cecebre, Cambre (A Coruña). Google Maps

También intentaron llevarse una caja fuerte que fueron incapaces de abrir, tras lo cual huyeron del lugar con el dinero en metálico y once décimos de lotería y productos de alimentación.

La gerente de la gasolinera se puso rápidamente en contacto con la Guardia Civil al observar el asalto en el sistema de vigilancia y una patrulla se presentó en el lugar siete minutos después de lo ocurrido.

La responsable de la estación de servicio recuerda que hace unos quince años el mismo establecimiento sufrió otro robo, en aquella ocasión a punta de pistola. Los dos asaltantes fueron detenidos.