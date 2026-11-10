Gadis participará en la Gran Recogida con 99 supermercados en la provincia de A Coruña

Gadis volverá a participar en la Gran Recogida de Alimentos, la campaña solidaria organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), que este año alcanzará su 12ª edición consecutiva con la colaboración de la cadena de supermercados. La iniciativa se desarrollará entre el viernes 13 y el sábado 21 de noviembre en 225 establecimientos de Galicia y Castilla y León, de los cuales 99 se encuentran en la provincia de A Coruña.

Durante los nueve días de campaña, los clientes podrán colaborar de dos maneras. Por un lado, tendrán la posibilidad de depositar alimentos no perecederos y productos de higiene en los espacios habilitados y señalizados dentro de los supermercados. Por otro, podrán realizar una aportación económica directamente al pasar por caja, una fórmula que permite canalizar la ayuda hacia las necesidades de las entidades beneficiarias.

La recaudación se destinará a los bancos de alimentos con los que Gadis mantiene una colaboración habitual en las zonas donde desarrolla su actividad. En Galicia, entre ellos se encuentran el Banco de Alimentos Provincia da Coruña, así como los de Ourense, Lugo y Vigo. La red de entidades beneficiarias se completa con organizaciones de Castilla y León, como las de León, Ponferrada, Ávila, Zamora, Valladolid, Salamanca y Segovia.

La empresa destaca que la participación de los voluntarios en los puntos de venta resulta fundamental para el desarrollo de esta iniciativa, al facilitar la colaboración de los clientes y dar a conocer la campaña entre los consumidores. También agradece la implicación de quienes contribuyen con sus donaciones para ayudar a cubrir las necesidades básicas de las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La Gran Recogida forma parte de las acciones de responsabilidad social corporativa de Gadis y de su compromiso con las comunidades en las que está presente. En los últimos cuatro años, la solidaridad de sus clientes ha permitido reunir más de 812.000 kilos de productos y superar los 430.000 euros en aportaciones económicas, fondos y alimentos que se distribuyen a través de los bancos de alimentos y las organizaciones sociales de su entorno.