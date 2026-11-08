La Aemet activa una alerta amarilla en la costa de A Coruña para este lunes y martes

Las alertas regresan al litoral de A Coruña. Este mismo domingo, la Aemet mantiene activo un aviso amarillo en buena parte de la Costa da Morte que se extenderá al resto de la provincia en los dos próximos días.

Así, la agencia meteorológica advierte de vientos de fuerza 7 en el mar en el oeste de la provincia para hoy.

Para mañana se activa también una alerta amarilla a lo largo de todo el litoral de la provincia con vientos del sur de 50 a 61 kilómetros por hora, catalogados como de fuerza 7, y mar combinada del suroeste con olas de entre 4 y 5 metros. En la zona de la Costa da Morte los vientos podrán llegar a ser de fuerza 8.

Además, también en esta zona, se esperan en el interior rachas de viento de componente sur de hasta 80 kilómetros por hora y precipitaciones acumuladas en 12 horas de 60 mm con posibilidad de tormenta.

La misma alerta amarilla se mantendrá activa también a lo largo de toda la jornada del martes hasta aproximadamente las 22:00 horas.

La culpable de esta situación meteorológica es la Borrasca Bruna, todavía al oeste de la comunidad pero que va acercándose y enviando diversos frentes.

Estos traerán las ansiadas lluvias, en un momento en el que varias zonas con 59 municipios en alerta o prealerta por sequía.

En el área de A Coruña, la alerta afecta a la ciudad herculina y a Cambre, dentro del sistema del río Mero, Arteixo y la ría de A Coruña. En el entorno de Ferrol, la medida alcanza a Ares, Cabanas, A Capela, As Pontes, Cerdido, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Valdoviño, Moeche, Neda, San Sadurniño y As Somozas.