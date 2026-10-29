Prisión para un agente y otros siete detenidos en un operativo contra el tráfico de drogas en A Coruña

Los ocho detenidos en un operativo contra el narcotráfico en la provincia de A Coruña ingresarán en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Así lo ha decretado la jueza de la plaza 3 del Tribunal de Instancia de Betanzos este mismo jueves tras el paso a disposición judicial de cinco de los arrestados. Entre ellos hay un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y reproduce Europa Press, en esta jornada pasaron a disposición cinco detenidos y en la jornada del domingo otros tres arrestados dentro de la misma causa.

El operativo fue llevado a cabo por la Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera.

En la última detención, que tuvo lugar a primera hora del martes, se produjeron varios registros en diferentes domicilios, algunos de ellos en Narón, en busca de droga.

Estas ocho personas detenidas están investigadas por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia y por pertenencia a organización criminal.

A mayores, dos de los arrestados que pasaron este jueves a disposición judicial están investigados por tenencia ilícita de armas y un tercero por revelación de secretos y acceso ilícito a información reservada.