Néstor Rego vuelve a encabezar la lista del BNG al Congreso por la provincia de A Coruña para el 29N

Néstor Rego volverá a encabezar la candidatura del Bloque Nacionalista Galego (BNG) por la provincia de A Coruña al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales, previstas para el 29 de noviembre.

El Consello Nacional de la formación ha confirmado este sábado la continuidad del actual diputado como cabeza de lista por la provincia. En el número dos figurará Rosana Pérez Fernández, que actualmente es diputada en el Parlamento de Galicia.

Entre las novedades de la lista destacan: la actual concejala del BNG en el Concello da Coruña, Mercedes Queixas Zas, que ocupará el cuarto puesto de la candidatura, mientras que el quinto será para Alberto Lema Suárez, quien fue concejal de Marea Atlántica en A Coruña y diputado provincial entre 2019 y 2023.

De esta manera, la lista por la provincia de A Coruña del BNG al Congreso queda así:

Néstor Rego Candamil (Compostela-A Barcala - Terra de Ordes) Rosana Pérez Fernández (A Barbanza) Manuel Polo Gundín (Ferrolterra) Mercedes Queixas Zas (A Coruña) Alberto Lema Suárez (Independente / A Coruña) Tatiana Rellán Castro (Bergantiños) Xesús Miguel de Toro Santos (Compostela-A Barcala - Terra de Ordes) Ana Pasantes Bouzas (Costa da Morte)

Mientras que los suplentes en las listas al Congreso serán:

Lucas Quintas Gómez (Galiza Nova/A Montaña) Agustina Cortés Romero (Ría de Muros e Noia) Xan Freire Otero (Compostela-A Barcala - Terra de Ordes) Sara Romero Castro (A Coruña) Carlos Días Diegues (As Mariñas) Cristina Vázquez del Prisco (Bergantiños) Rafael Pazos Rodríguez (A Barbanza) Iria Rei Romero (Galiza Nova/Compostela-A Barcala - Terra de Ordes) Xosé Manuel San Miguel Pérez (A Barbanza) Rosalía Seixas Tuñas (Compostela-A Barcala - Terra de Ordes)

Asimismo, el BNG ha presentado al resto de sus candidatos al Congreso por las otras tres provincias gallegas: Carme da Silva por Pontevedra, Olalla Rodil por Lugo y Noa Presas por Ourense.

"Son catro persoas con experiencia, con traxectorias diferentes e complementarias, pero cunha mesma forma de entender a política: estar na defensa de Galiza e, nos momentos complexos, estar sempre do lado da xente e das causas xustas", señalaba esta mañana la portavoz del BNG, Ana Pontón, tras anunciar las listas.

Por su parte, en el Senado por A Coruña el número uno será Bieito Lobeira Domínguez, el número dos Iria Nande Fernández y en el número tres, Mario Figueira Márquez.