Obdulia Taboadela tendrá que dejar la Subdelegación del Gobierno en A Coruña al encabezar la lista del PSOE

Obdulia Taboadela encabezará la candidatura del PSdeG-PSOE por la provincia de A Coruña al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Comité Provincial socialista aprobó este miércoles la propuesta, que deja en segundo plano la alternativa de María Rivas, respaldada por la agrupación de la ciudad herculina.

La decisión supone una victoria para el sector del partido que defiende la candidatura de Taboadela frente a la opción apoyada por la agrupación local que preside Inés Rey. La lista todavía debe completar el proceso de ratificación por los órganos superiores del PSOE.

Fran Dinis celebra la elección de su compañera

La decisión ha sido recibida con satisfacción por Fran Dinis, edil del PSOE en la ciudad herculina, que mostró públicamente su apoyo a la candidatura de Taboadela tras la reunión del Comité Provincial.

"Salgo del Comité Provincial feliz después de que aprobásemos por aclamación la lista al Congreso que encabeza mi compañera y amiga @OTaboadela. Ha hecho un gran trabajo estos años y lo seguirá haciendo!", escribió en sus redes sociales.

Salgo del Comité Provincial feliz después de que aprobásemos por aclamación la lista al Congreso que encabeza mi compañera y amiga @OTaboadela. Ha hecho un gran trabajo estos años y lo seguirá haciendo! @PSOE — Fran Diaz Gallego 🇺🇦🇪🇺 (@dinisss) October 14, 2026

El concejal, que llegó a presentar un recurso ante la RPT del ayuntamiento, fue sustituido junto a otros miembros de la comisión PEPRI a inicios del mes de septiembre. Tras formar parte del núcleo de Inés Rey, entró como concejal en el tramo final de la legislatura 2019-2023 con la salida de Juan Díaz Villoslada. Su número 6 en la lista socialista de 2023 le permitió revalidar el acta.

La elección de Taboadela deja fuera de los puestos destacados a la candidatura de María Rivas, exsubdelegada del Gobierno y actual vicesecretaria de la agrupación socialista coruñesa, impulsada por la primera edil coruñesa, Inés Rey.

La asamblea local había respaldado su nombre para encabezar la lista sin votación, pero la dirección provincial optó finalmente por la actual responsable de la Subdelegación. La propuesta aprobada sitúa a Julián Reina, concejal en Ferrol y cercano a la agrupación provincial, en el segundo puesto, seguido de Ana Alvite, secretaria general de las Juventudes Socialistas de Galicia.

Tendrá que dejar la Subdelegación antes de concurrir a las elecciones

La designación de Taboadela abre ahora otra cuestión: quién ocupará la Subdelegación del Gobierno en A Coruña durante el proceso electoral. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General incluye a los subdelegados del Gobierno entre los cargos afectados por causas de inelegibilidad. El artículo 7 establece cuándo debe apreciarse esta circunstancia, por lo que su salida tendrá que tramitarse antes de que resulte aplicable la incompatibilidad electoral.

El plazo para presentar las candidaturas a las elecciones del 29N concluye el 26 de octubre. La fecha concreta del cese deberá ajustarse al calendario electoral y al procedimiento administrativo correspondiente.

Por el momento, no se ha anunciado quién sustituirá a Taboadela al frente del organismo provincial. La decisión corresponde a la Administración General del Estado, a través de la Delegación del Gobierno en Galicia, que deberá formalizar el relevo conforme al procedimiento de libre designación.

Cuatro subdelegados desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa

La salida de Taboadela sería el cuarto relevo en la Subdelegación del Gobierno en A Coruña desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno en junio de 2018. La primera en ocupar el puesto durante esta etapa fue Pilar López-Rioboo, nombrada mediante una resolución del 10 de septiembre de 2018, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 17 de ese mes.

María Rivas asumió la Subdelegación tras ser nombrada por resolución del 24 de agosto de 2021, publicada en el BOE el 1 de septiembre. Su etapa terminó el 10 de septiembre de 2025, fecha de efectos de su cese, formalizado mediante una resolución del día 8. Tras su salida, se incorporó al equipo de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en el Ayuntamiento.

El siguiente titular fue Julio Abalde, exrector de la Universidade da Coruña, que asumió la responsabilidad tras la salida de Rivas. Su nombramiento formal se publicó en el BOE el 13 de noviembre de 2025, mediante una resolución fechada el día 5 de ese mes. Abalde dejó el puesto por jubilación con efectos del 31 de agosto de 2026, según anunció entonces la Delegación del Gobierno. Su llegada generó la reacción pública de Inés Rey, que criticó el relevo de María Rivas. Abalde dejó su acta en el Parlamento de Galicia, generando un movimiento que permitió la entrada en la cámara gallega de Aitor Bouza. Ambos son cercanos a la actual dirección provincial.

Taboadela tomó posesión el 14 de septiembre de 2026, después de dejar su escaño en el Congreso, donde era diputada por la provincia desde 2023. Doctora en Sociología y profesora titular de la Universidade da Coruña, ya había ocupado la Subdelegación entre 2004 y 2007. Su trayectoria incluye también su paso por el Ayuntamiento coruñés, el Senado y la Consejería de Educación de la Embajada de España en Polonia.