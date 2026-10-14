Obdulia Taboadela encabezará la lista del PSOE por la provincia de A Coruña para el 29N

Obdulia Taboadela, actual subdelegada del Gobierno en A Coruña, encabezará la candidatura del PSdeG-PSOE por la provincia de A Coruña a las elecciones generales del 29N. Así lo ha aprobado este miércoles el Comité Provincial del partido, que ha descartado la propuesta de María Rivas, exsubdelegada del Gobierno en A Coruña, que contaba con el apoyo de Inés Rey. La candidatura de Rivas había sido aprobada el día anterior por la Agrupación Socialista coruñesa, pero finalmente la exsubdelegada queda fuera de la lista al Congreso de los Diputados.

De esta manera, la actual subdelegada del Gobierno en A Coruña encabezará la candidatura al Congreso de los Diputados. La acompañarán Julián Reina Villalón, concejal en Ferrol; Ana Alvite García, secretaria general de las Juventudes Socialistas de Galicia; Jorge Romero Pérez, concejal en Porto do Son; Belinda Insua Fuentes, de Camariñas; Jesús Fernández Díez, concejal en Oleiros; Tamara García Muñiz, de Rianxo; y Andrés Teijo Hermida, concejal en Betanzos.

En el Senado, los candidatos serán Gumersindo Guinarte Cabada, concejal en Santiago de Compostela; Cristina Pardo Portos, concejala en Culleredo; y Alejandro Antonio García Sousa, de Valdoviño.

El secretario general provincial del PSdeG-PSOE, Bernardo Fernández, destacó que la candidatura aprobada por el Comité Provincial combina tres elementos principales: los apoyos recibidos por los candidatos y candidatas de la militancia socialista en las asambleas locales de la provincia, una amplia renovación de las listas y una representación equilibrada de las distintas comarcas.

Fernández destacó especialmente "la importante renovación generacional" de las listas, integradas por personas con una edad media inferior a los 45 años, "pero con una característica común en buena parte de los candidatos y candidatas: la amplia experiencia acumulada durante años en la política municipal".

"Es un soplo de aire fresco y una apuesta clara por conectar con la gente joven, pero también una candidatura renovada, formada por personas que conocen muy bien la realidad del territorio y de los municipios porque muchas de ellas llevan años trabajando a pie de calle, desde la base, desde la política municipal", afirmó Bernardo Fernández.

Respaldo de la militancia y representación territorial

El secretario provincial destacó también que la propuesta parte de las formuladas por la militancia socialista en las asambleas celebradas en las agrupaciones locales de la provincia y que tiene asimismo en cuenta criterios de representación territorial.

Las comarcas de A Coruña, Ferrolterra, Santiago, Bergantiños-Costa da Morte, Barbanza y As Mariñas están representadas en las candidaturas al Congreso y al Senado.

El PSdeG provincial considera que esta distribución permite conformar una candidatura conectada con la realidad del territorio.

La propuesta aprobada esta tarde por el Comité Provincial, máximo órgano entre congresos en el que están representadas todas las agrupaciones de la provincia, deberá ser ratificada mañana por la Comisión Ejecutiva Nacional Gallega del PSdeG-PSOE y por la Comisión Federal de Listas el viernes. La aprobación definitiva corresponderá al Comité Federal del PSOE, que se celebrará este sábado.

Candidatura al Congreso de los Diputados

Obdulia Taboadela Álvarez (A Coruña) Julián Reina Villalón (Ferrol) Ana Alvite García (secretaria general de las Juventudes Socialistas de Galicia) Jorge Romero Pérez (Porto do Son) Belinda Insua Fuentes (Camariñas) Jesús Fernández Díez (Oleiros) Tamara García Muñiz (Rianxo) Andrés Teijo Hermida (Betanzos)

Suplentes

Inés Ramos López (A Laracha) Jorge Domínguez Castro (Corcubión) Guadalupe Rodríguez Silva (Santiago) José Manuel Pérez Abelenda (Coristanco) Mercedes Prieto Lamas (Cambre) Antón Manuel Cillero López (XSG) Laura Sánchez Couceiro (Oza-Cesuras) Jesús Manuel Iglesias Vilariño (Frades) Sandra Maneiro Pais (Noia) Diego García Legarra (Pontedeume)

Candidatura al Senado

1. Gumersindo Guinarte Cabada (Santiago)

- Suplente 1: Montserrat García Chavarría (As Pontes)

- Suplente 2: Antonio Agustín Regueiro Rodríguez (Carral)

2. Cristina Pardo Portos (Culleredo)

- Suplente 1: Manuel Santiago Pérez (Ferrol)

- Suplente 2: Silvia Belén Fraga Santos (Cerceda)

3. Alejandro Antonio García Sousa (Valdoviño)

- Suplente 1: Gema Fernández Cuiña (A Coruña)

- Suplente 2: Carlos Pernas Fraguela (Cariño)