María Rivas presenta su candidatura para liderar la lista del PSOE por la provincia de A Coruña para el 29N

La exsubdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas López, ha anunciado este sábado su candidatura para encabezar la lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de A Coruña en las próximas elecciones generales.

La socialista ha comunicado su decisión mediante una carta abierta publicada en sus redes sociales, dirigida a sus compañeros de partido, en la que expresa su intención de participar en el proceso interno de elaboración de las candidaturas.

"Lo hago con ilusión, responsabilidad y ganas de seguir trabajando por los valores y las ideas que nos unen", señala Rivas, que reivindica su trayectoria política y su compromiso con la provincia.

Más de treinta años vinculada al PSOE

En su escrito, María Rivas recuerda que lleva más de tres décadas militando en el Partido Socialista, una vinculación que define como algo que va más allá del compromiso político.

"Mi militancia socialista es mucho más que un compromiso vital: es una manera de entender la política, la justicia, la igualdad y la democracia", expresa.

La aspirante también hace referencia a su experiencia institucional, tanto en el ámbito municipal como en la Administración General del Estado.

Rivas fue jefa de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Galicia entre 2018 y 2021 y posteriormente ocupó el cargo de subdelegada del Gobierno en A Coruña hasta 2025.

Según explica, estas responsabilidades le han permitido conocer de cerca el funcionamiento de las instituciones y el trabajo de los representantes municipales, tanto de su partido como de otras formaciones. "Quiero poner esa experiencia al servicio del partido", asegura.

Una candidatura para representar a la provincia de A Coruña

Uno de los principales objetivos que plantea María Rivas es reforzar la representación de los intereses de la provincia coruñesa en el Congreso de los Diputados.

"Quiero contribuir a que A Coruña esté en el centro de las decisiones: la provincia que conozco y quiero y la ciudad que llevo en el corazón", afirma en su carta.

En este contexto, la socialista dedica unas palabras a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, a quien agradece su confianza, cercanía y el trabajo compartido durante los últimos años.

Rivas también reivindica el papel de los gobiernos municipales y de los representantes socialistas que desarrollan su labor desde la oposición en los diferentes ayuntamientos de la provincia.

En cuanto a los retos políticos, señala la necesidad de continuar defendiendo los derechos sociales y de dar respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía, especialmente las dificultades para acceder a una vivienda y construir un proyecto de futuro.

La igualdad y el papel de las mujeres en la política

La igualdad ocupa otro de los apartados destacados de la carta publicada por la exsubdelegada del Gobierno. "La igualdad es irrenunciable en mi compromiso", sostiene Rivas, que recuerda el legado de mujeres como Clara Campoamor, Carlota Bustelo y Carmen Chacón, así como el trabajo de las militantes socialistas que han contribuido a abrir camino en la política.

La candidata considera que ese legado debe continuar desde la responsabilidad, la coherencia y el compromiso con los valores del partido.

En el tramo final de su mensaje, María Rivas solicita el respaldo de sus compañeros para dar este nuevo paso en su trayectoria política.

"Espero contar con vuestra confianza para llevar al Congreso la voz de nuestra provincia y contribuir a que el PSOE de A Coruña tenga una voz propia, fuerte y reconocible", concluye.