El agua de Cecebre: medio siglo al servicio de la "integración" de A Coruña y su comarca

El embalse de Cecebre, situado en una rica zona rural que sirvió de inspiración a Wenceslao Fernández Flórez para El bosque animado, es una infraestructura capital de A Coruña y su comarca que se convierte en preocupación para los ciudadanos cuando se producen situaciones de emergencia o alerta por sequía. Entre finales del verano y comienzos del otoño de 2022 la escasez de lluvias hizo que los municipios a los que abastece de agua la presa mirasen con más frecuencia sus niveles de ocupación ante una posible restricción de consumo; de hecho, Oleiros, Sada, Bergondo y Cambre limitaron el uso del agua.

En aquel momento Cecebre se acercó a los niveles más bajos de los últimos años: 38% de ocupación a mediados de octubre, solo tres puntos por encima de los peores registros, de poco más del 35%, durante una sequía en 2017. Hoy, en el año en el que el embalse ha cumplido medio siglo del inicio de su construcción, la ocupación roza el 64% según el último boletín semanal de Augas de Galicia, tras una primavera, un verano y un otoño en los que no ha habido alarmas.

El embalse de Abegondo-Cecebre, con una superficie de casi 500 hectáreas, comenzó a planificarse en 1963 en un momento en el que A Coruña y su área metropolitana veían crecer su población y sus necesidades de abastecimiento de agua. Desde comienzos del siglo XX, esta se suministraba desde Cañás (Carral) y a mediados, desde A Telva (Cambre). En un nuevo contexto, los ingenieros de Aguas de A Coruña plantearon dos opciones para el futuro depósito de abastecimiento: en la confluencia de los ríos Brexa y Mero o en la de este río con el Barcés, que fue la escogida.

Una presa sin precedentes

La parte más importante del proyecto era la construcción de una presa, que superaría en superficie, capacidad y cota a las que entonces había en Galicia, en la provincia de Ourense. La de Cecebre, de muro de gravedad y con perfil triangular, tendría una altura de coronación de 23 metros y generaría un embalsamiento para cubrir una superficie de 363 hectáreas con un volumen máximo de 21,6 hectómetros cúbicos.

Plano de ubicación del embalse de Cecebre.

Estos datos los repasa el director general de Emalcsa, Jaime Castiñeira de la Torre, en un artículo publicado este año en la revista técnica de medio ambiente Retema como motivo del 50 aniversario del comienzo de las obras en Cecebre, con las que se respondería a la creciente demanda de agua de los ayuntamiento del entorno.

"La construcción de la presa es el mejor ejemplo de vertebración metropolitana de servicios en el área, con el mayor factor de integración y economía de escala del entorno, lo que supone un modelo y un beneficio para los habitantes al disponer de agua de calidad a un precio razonable y con seguridad y sanidad", resalta el responsable de la sociedad que gestiona el embalse, Emalcsa, que en 1978 se constituyó como empresa de titularidad pública.

"Despegue definitivo de abastecimiento"

Las obras empezaron en junio de 1974 con un plazo previsto de dos años. Durante los trabajos se produjo la inundación de terrenos agrícolas en parroquias de Cambre, Abegondo, Carral y Betanzos, así como en tres naves industriales, cuatro molinos, núcleos rurales y una veintena de construcciones. La construcción de la presa y el embalse supuso un aumento de la capacidad y seguridad en el agua tratada para el crecimiento de A Coruña y su comarca.

La obra tuvo un coste de unos 100 millones de pesetas (algo más de 601.000 euros al cambio actual), financiados al 50% con fondos del Estado. Las expropiaciones las hizo el Ayuntamiento de A Coruña y fueron repercutidas completamente como canon en el recibo del agua hasta el año 1999.

Orilla del embalse de Cecebre en Cambre (A Coruña).

"Su puesta en servicio significó el fin de las restricciones en periodo de estiaje (...), con periodos diarios de suspensión del suministro en la ciudad en los veranos. Estas cuestiones no solo desaparecieron con el embalse, sino que su seguridad supuso el despegue definitivo del abastecimiento en los ayuntamientos del área metropolitana, algunos de los cuales tienen niveles de demanda muy altos debido al modelo urbanístico (Oleiros) o la actividad industrial (Arteixo). En cualquier caso, su desarrollo ha estado siempre garantizado por la capacidad de Cecebre y por la de la propia Emalcsa, que fue capaz de incrementar sus producciones de manera acorde con las necesidades", destaca Castiñeira.

Un trasvase como medida de urgencia

El director general de Emalcsa recuerda en Retema que a comienzos de los años 80 del siglo pasado se produjeron episodios recurrentes de sequía "que no afectaron al nivel de servicio en A Coruña". Entre 1988 y 1989, añade, hubo una "sequía extrema" que supuso replantear los criterios de explotación del embalse, dado que "en los años anteriores se había utilizado la presa como mecanismo de prevención de avenidas, lo que llevó a unas disponibilidades mínimas en este fenómeno de estiaje extremo".

Una solución planteada en los años siguientes para afrontar posibles sequías graves apuntó a la ejecución de un trasvase de emergencia de agua desde el lago de As Encrobas en la antigua mina de Meirama (Cerceda), a Cecebre, una medida que se consideró como "extrema" pero que estuvo sobre la mesa incluso el año pasado tras activar la Xunta la alerta por sequía, aunque los niveles de ocupación no habían sido tan bajos como un año antes.

Lago de As Encrobas en Meirama. Naturgy

Para adoptar esta medida, Augas de Galicia presentó en agosto de 2023 una propuesta con dos actuaciones temporales y desmontables para garantizar el suministro de Cecebre: un bombeo flotante y una conducción de 200 metros a bastante profundidad. Castiñeira dijo un mes después que estaba "todo preparado" para un trasvase Meirama-Cecebre "en caso de ser necesario".

Estas operaciones no se llevaron a cabo. El Concello de A Coruña no preveía intervenir ni de esta manera ni restringiendo el consumo como hicieron otros ayuntamientos. La Xunta, no obstante, contemplaba una inversión próxima a los dos millones de euros si fuera urgente responder a las sequías con una trasvase de agua entre los dos embalses con mecanismos más complejos y costosos.

Cecebre sigue regando de agua y vida a A Coruña y a sus poblaciones más próximas en un enclave protegido como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y como Zona de Especial Conservación (ZEC), que forma parte de la Reserva de la Biosfera de las Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo y la Red Natura.