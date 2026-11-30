La mitad de los senadores gallegos se estrenan en la Cámara Alta tras los resultados del 29N

El 29N ha dejado una mayoría del PP en el Senado en representación de los gallegos. Del total de 16, una docena pertenecen a los populares, mientras que los cuatro restantes proceden de la candidatura conjunta del PSOE y el Frente Amplio.

Entre los senadores gallegos hay varias caras nuevas.

Dentro del PP, tal y como informa Europa Press, hay seis nuevos senadores, entre ellas la del presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices.

Galicia en el Senado

Serán representantes por A Coruña en la Cámara Alta:

José Manuel Rey Varela (PP) —Ferrol, 1975— logra su acta de senador, aunque ya había estado en la Cámara Alta en el último mandato con una plaza de designación autonómica. Licenciado en Derecho, fue conselleiro con Feijóo y es alcalde de su ciudad. Marta González (PP) —Santiago, 1965— cambia Congreso por Senado. Es historiadora y estuvo al frente de la Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta. Fue vicesecretaria de Comunicación del PP durante un breve periodo en la etapa de Pablo Casado. Adrián Pardo (PP) —Oleiros, 1993— entra en el Senado. Graduado en Derecho, fue presidente de Novas Xeracións, diputado autonómico y es el director del gabinete del secretario general del PP, Miguel Tellado. Gumersindo Guinarte Cabada (PSOE-Senado de Progreso). Forcarei, 1961. Es doctor en Derecho por la USC, donde ejerce como profesor de Derecho Penal y Criminología. Será su primera vez en la Cámara Alta tras ocupar cargos como el de Vicevaledor do Pobo y fue teniente de alcalde en Santiago, donde actualmente es concejal.

Serán senadores por la provincia de Lugo:

José Manuel Barreiro (PP) —Lugo, 1957— seguirá en el Senado, donde fue portavoz entre 2011 y 2018. Con trayectoria política también en la Xunta, compitió en su día con Feijóo para ser sucesor de Manuel Fraga en el PP gallego. Es doctor en Ciencias Económicas y presidió el PP provincial de Lugo hasta 2016. Dolores Castro (PP) —Folgoso do Courel, 1977— es alcaldesa de su localidad natal desde octubre de 2009. Administrativa, fue también diputada provincial. Juan Carlos Serrano (PP) —Portomarín, 1965— seguirá en la Cámara alta, donde en mayo de 2022 cedió su plaza por designación autonómica a Feijóo para facilitarle una plataforma de intervención en Madrid. Ese mismo año fue nombrado director de la Casa de Galicia en Madrid, cargo que ejerció en 2022 y 2023. Tras las generales de 2023 regresó al Senado. César Mogo (PSOE-Senado de Progreso) —O Valadouro (Lugo), 1960—. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Seguirá una legislatura más como representante del PSOE en el Senado por Lugo, donde fue portavoz adjunto del Grupo Socialista. Además, entre otras responsabilidades fue director de Asuntos Institucionales de la Presidencia del Gobierno. Integra la dirección federal del PSOE.

Serán senadores por Ourense: