El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reivindicado este domingo a su partido como la fuerza de izquierdas más votada en Galicia y ha señalado que los socialistas harán una oposición firme contra "cualquier retroceso que pueda haber" con el probable gobierno de derechas que formarán PP y Vox, que suman mayoría en el Congreso tras el 29N.

Besteiro siguió el escrutinio de las elecciones desde la sede nacional del PSdeG-PSOE, en la rúa do Pino de Santiago de Compostela, desde donde poco antes de las 21:00 horas compareció la secretaria de Organización del partido, Lara Méndez, valorando que una participación histórica en las urnas es "una victoria de la democracia".

El secretario xeral del Partido Socialista en Galicia, por su parte, agradeció el trabajo realizado por los militantes del partido, así como de todos los interventores y apoderados que han trabajado este domingo. Besteiro ha felicitado, además, a la derecha por sus resultados: "Pero ese legítimo reconocimiento de los resultados no restará ni un solo ápice a nuestra firmeza en la defensa de los derechos conquistados. Ante cualquier retroceso que pueda haber, ahí estará el Partido Socialista, en la oposición".

"Tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos y orgullosas de la campaña que hicimos. Una campaña en la que de la mano de nuestro secretario general, Pedro Sánchez, demostramos que es posible hacer política en positivo, hablando de las cosas que realmente preocupan y benefician a las personas, poniendo encima de la mesa propuestas de un proyecto de futuro para nuestro país", señaló Besteiro.

El socialista, por otro lado, señaló que en Galicia su partido es la fuerza de izquierda más votada, lo que los convierte en el "dique de contención" de la derecha y la extrema derecha. "Estas elecciones demostraron que somos la izquierda capaz de hacerles frente y no les vamos a pasar ni una", añadió Besteiro, que garantizó que el PSdeG "no dará ni un solo paso atrás".

"Los gallegos tienen que saber que vamos a ser firmes en la defensa de los servicios públicos: de la sanidad pública, de la educación pública, de las mujeres, de la igualdad y del feminismo, de la comunidad LGTBI, del ecologismo y de los derechos y libertades de la ciudadanía", concluyó Besteiro.

Preguntado por los medios, el secretario xeral del PSdeG destacó el alto porcentaje de votos y destacó que el Partido Socialista mantiene las siete actas de la provincia de A Coruña, donde hasta el último momento se disputó un diputado que finalmente suma el BNG.