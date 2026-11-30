Ana Pontón celebra los tres diputados del BNG en Galicia: "Somos la esperanza de que en este país se produzca un cambio"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha celebrado este domingo que su partido triplica su representación en Madrid pero ha lamentado el avance de la extrema derecha. "Somos a esperanza de que neste país se poida producir un cambio", reivindicó Pontón tras analizar los datos obtenidos este 29N en Galicia.

La nacionalista ha seguido el escrutinio de los votos desde la Nave de Vidán en Santiago de Compostela y ha comparecido esta noche tras la directora de campaña del partido, Lucía López, que hizo una valoración inicial tras el cierre de los colegios electorales. Pontón ha estado acompañada por el diputado y cabeza de lista por A Coruña, Néstor Rego, y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, entre otros miembros del partido.

Pontón comenzó su intervención agradeciendo el apoyo de la ciudadanía: "Queremos darlles as grazas e queremos dicirlles que o seu voto é un privilexio, que imos estar á altura e que o seu voto vai servir para defender Galiza".

La portavoz nacionalista del BNG reivindicó que su partido es una fuerza política al alza, algo que muestran los tres diputados que ha conseguido este 29N: Néstor Rego, Rosana Pérez y Carme da Silva. "Subimos case 7 puntos porcentuais, case 130.000 votos respecto ás pasadas eleccións. O BNG avanza mentres o Partido Popular retrocede un punto", explicó Pontón.

"Estamos comprobando como o BNG é unha forza á alza na que confían os galegos, somos a esperanza de que neste país se poida producir un cambio", reivindicó Pontón, agradeciendo el apoyo de los votantes, a los que garantizó que defenderán sus intereses en Madrid. La nacionalista también ha tenido unas palabras cariñosas para los militantes y simpatizantes del BNG, que trabajaron durante toda la campaña.

La portavoz nacional del BNG, por otro lado, reconoció que existe "preocupación" por el crecimiento de Vox a nivel nacional, y aunque celebró que en Galicia siga sin representación, recordó que el probable futuro gobierno de derechas ya había avanzado un programa con "recortes de liberdades", lo que supone un "risco de involución".

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