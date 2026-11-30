Alfonso Rueda celebra la victoria del PP: "Representaremos en el Congreso en solitario a todos los gallegos que quieren cambio"

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha celebrado este domingo que su partido mantiene los 13 diputados tras las elecciones generales y ha reivindicado que Galicia ha apoyado en masa a Alberto Núñez Feijóo, su predecesor al frente de la Xunta.

"El Partido Popular ganó las elecciones en España y ganó las elecciones en Galicia. Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente de España", celebró Rueda acompañado, entre otras, por la ya diputada Fabiola García y la secretaria xeral del PP, Paula Prado.

El mandatario autonómico celebró además que Galicia haya sido una de las comunidades autónomas que más ha apoyado a Feijóo: "El Partido Popular representará en el Congreso en solitario a todos los gallegos que quieren cambio. Una vez más Vox quedó sin representación en Galicia, todos los diputados del cambio serán del PP".

Rueda también ha tenido palabras de agradecimiento para todas las personas que han trabajado en la campaña, desde aquellas que han recorrido kilómetros por toda Galicia hasta los apoderados, interventores y afiliados de base, sin olvidarse de los votantes del partido.

El líder popular celebró que 13 de los 23 diputados y 12 de los 16 senadores sean del PP. "La voz de todos los gallegos será representada por ellos en las Cortes Generales. No solo por los que los votaron, sino a partir de mañana de todos aquellos que son gallegos y que esperan que el partido mayoritario traslade sus propuestas al partido mayoritario de España", explicó Rueda.

"A partir de ahora toca cambiar muchas cosas. Toca seriedad, toca gestión, toca honradez; en definitiva, toca cambio. Es nuestra hora. Vamos a cumplir con Galicia y con España con nuestra aportación: un gallego que conoce muy bien Galicia y que va a cambiar muchas cosas en España. Enhorabuena a Alberto Núñez Feijóo, estamos muy orgullosos", reivindicó Rueda.

Galicia como ejemplo

Rueda señaló que en unas elecciones generales marcadas por la alta participación, el PP ha obtenido casi el 43% de los votos: "13 puntos más que el Partido Socialista, segunda fuerza en apoyos, y 27 puntos más que el Bloque Nacionalista Gallego. Esto significa una vez más que el Partido Popular de Galicia va a ser el motor del cambio en España".

"Este Partido Popular de España, que cimentó en Galicia sus grandes triunfos, va a tener un protagonismo enorme en el cambio que se va a producir en España a partir de esta noche. El Gobierno de España que sale de estas elecciones va a tratar a Galicia como se merece, que es lo que veníamos pidiendo durante esta campaña y esta legislatura", añadió el líder del PPdeG en su intervención.

Así, Rueda señaló que la victoria de Alberto Núñez Feijóo servirá para poner "punto y final" a los "agravios", "desprecios" e "indolencia de ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez". "Va siendo hora de que España se gobierne con sentidiño gallego, el mismo con el que se está gobernando Galicia. Ya era hora de que España se empezase a parecer un poco a Galicia, y a partir de ahora va a ser así", señaló Rueda entre los aplausos de su equipo.

Elecciones 2023

El PP había logrado en las últimas elecciones generales, las de 2023, 13 diputados con Alberto Núñez Feijóo al frente. Los comicios del 23J terminaron con 7 actas para el PSOE, dos para Sumar y uno para el BNG, que este año suma tres diputados.

Este 29N, el PP ha revalidado los 13 diputados que tenía y sigue como el partido que más representación brinda desde Galicia al Congreso. Las actas se reparten de la misma manera que hace tres años: cuatro por la provincia de A Coruña; tres por la de Lugo; otros tres en Ourense; y los tres últimos en Pontevedra.